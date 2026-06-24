Casio sigue ampliando su catálogo de soluciones. Y vuelve a sorprender con una edición de sus famosos relojes G-Shock. Con ello, la firma japonesa ha presentado el nuevo G-Shock DW5600TT25-1, una edición especial desarrollada en colaboración con Toyo Tires y que hará las delicias de los aficionados al motor y a los coleccionistas.

Para crear este modelo, las dos compañías han buscado combinar la resistencia y la ingeniería de precisión que representan a G-Shock con la identidad deportiva de Toyo Tires. El resultado es un reloj digital con una estética inspirada en los neumáticos de altas prestaciones y, más concretamente, en el nuevo Toyo Proxes Sport R.

Un reloj Casio inspirado en los neumáticos Toyo Proxes Sport R

El Casio G-Shock DW5600TT25-1 apuesta por una caja de resina negra acompañada de una correa del mismo material. Sobre esta base oscura aparecen diferentes detalles en azul, el color corporativo que permite identificar rápidamente la participación de Toyo Tires en el proyecto.

La esfera ofrece un contraste en blanco e incluye el logotipo de la empresa de neumáticos en una posición muy visible, dejando clara la colaboración. Además, en la propia correa, donde Casio ha incorporado unos gráficos inspirados en el dibujo de la banda de rodadura del Toyo Proxes Sport R.

Casio lanza un reloj un G-Shock inspirado en los neumáticos de alto rendimiento de Toyo Tires | Casio

Este neumático de verano ha sido desarrollado para vehículos de altas prestaciones, por lo que su presencia encaja bastante bien con el carácter resistente y deportivo de los relojes G-Shock. Además, la colaboración incluye numerosos detalles creados específicamente para esta edición.

Uno de ellos aparece al activar la retroiluminación de la pantalla. En ese momento se muestra el logotipo Proxes “R”. Casio también ha cuidado el embalaje del G-Shock DW5600TT25-1. El reloj se entrega en una caja de presentación azul y dentro se incluye una lata metálica coleccionable decorada con gráficos inspirados en neumáticos y llantas.

Pasando a las características, estamos ante un reloj preparado para soportar un uso intenso. Cuenta con una construcción resistente a los golpes y ofrece resistencia al agua hasta una profundidad de 200 metros, por lo que podrás utilizarlo en cualquier entorno acuático. Además, este reloj Casio de coleccionista mantiene las funciones habituales que han convertido a esta familia en una apuesta especialmente fiable. El reloj incluye cronómetro con una precisión de una centésima de segundo y una capacidad de medición de hasta 24 horas.

También cuenta con temporizador de cuenta atrás, que se puede configurar desde un segundo hasta 24 horas. A ello se suma una alarma multifunción, señal horaria y una función de aviso mediante destellos que acompaña a las alertas sonoras.

Precio y disponibilidad del G-Shock DW5600TT25-1

El nuevo Casio G-Shock DW5600TT25-1 aparece en la tienda estadounidense de la compañía con un precio oficial de 150 dólares. De momento no sabemos su posible llegada a España, por lo que habrá que esperar a más noticias del fabricante.