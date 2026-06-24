¿Valen la pena las nuevas gafas inteligentes Meta Glass que llegan a España?

Las nuevas Meta Glasses llegan a España y ofrecen una experiencia muy similar a la de las Ray-Ban Meta, pero cuestan 110 euros menos. Con un precio de partida de 309 euros, la gran pregunta es evidente: ¿merece realmente la pena comprarlas?

La respuesta depende mucho del uso que vayas a darles, aunque lo cierto es que Meta ha logrado una propuesta bastante atractiva. No estamos ante unas gafas completamente nuevas en prestaciones, pero sí ante una alternativa más asequible para entrar en el mundo de las gafas inteligentes sin pagar el extra asociado a la marca Ray-Ban.

Un precio más razonable para unas gafas con IA

Por 309 euros, las gafsa inteligentes Meta Adventurer y Meta Fury ofrecen una cámara de 12 megapíxeles, grabación de vídeo en resolución 3K, altavoces abiertos, seis micrófonos y acceso directo a Meta AI. Además, puedes utilizarlas con cristales graduados, lo que permite sustituir unas gafas convencionales y no tener que llevar dos monturas diferentes.

Y su autonomía supera las ocho horas con un uso mixto, mientras que el estuche de carga proporciona hasta 40 horas adicionales. Por lo que vas a poder utilizarlas durante horas. Pero entonces, ¿qué diferencia hay con las Ray-Ban Meta?

En comparación, las Ray-Ban Meta de segunda generación parten de los 419 euros y la diferencia está principalmente en el diseño, la marca y algunos acabados, porque las prestaciones principales son muy parecidas. Por tanto, si no te importa prescindir del logotipo de Ray-Ban, las nuevas Meta Glasses ofrecen una relación calidad-precio claramente superior.

Las nuevas Meta Glasses | Meta

Además, estas gafas cuentan con Muse Spark, el nuevo modelo de inteligencia artificial de Meta. Gracias a esta tecnología, las gafas pueden comprender mejor lo que estás viendo, responder preguntas sobre objetos o lugares y ayudarte en tareas cotidianas sin tener que sacar el móvil.

También incorporan traducción en tiempo real, recomendaciones, gestión del calendario y respuestas contextualizadas. La navegación para peatones llegará próximamente y podría ser una de las funciones más útiles, especialmente al viajar o moverse por una ciudad desconocida.

Las gafas incluyen un botón físico para activar Meta AI, aunque también puedes utilizar comandos de voz. La experiencia resulta bastante natural y convierte a estas Meta Glasses en algo más que unas simples gafas con cámara.

No son para todo el mundo

A pesar de sus ventajas, pagar 309 euros sigue siendo una inversión importante. Si solo quieres hacer fotos o escuchar música, probablemente no compensen, ya que tu móvil y unos auriculares inalámbricos pueden realizar esas funciones con mejores resultados.

Tampoco cuentan con una pantalla integrada, por lo que no vas a ver notificaciones, mapas o información delante de tus ojos. La interacción se basa principalmente en el audio, la cámara y los comandos de voz.

Entonces, ¿vale la pena? Por 309 euros, las nuevas Meta Glasses sí merecen la pena si buscas unas gafas inteligentes discretas, quieres utilizar Meta AI durante el día y valoras poder hacer fotos, grabar vídeos o escuchar audio sin usar las manos.