Aiper quiere que te olvides de cuidar el jardín y la piscina con su nuevo ecosistema inteligente

La IFA ha arrancado y los principales fabricantes están mostrando sus apuestas tecnológicas. Y si tienes un jardín con piscina, que sepas que el nuevo ecosistema Aiper Smart Yard Ecosystem será tu mejor aliado para tenerlo reluciente.

Y es que la compañía ha aprovechado la IFA 2026 para presentar la ampliación de Aiper Smart Yard Ecosystem, una plataforma diseñada para conectar los diferentes dispositivos inteligentes que podemos tener en el exterior de casa y conseguir que trabajen de forma coordinada. De esta manera, su ecosistema de soluciones se encargará de adecentar el jardin y la piscina de tu hogar sin que tú tengas que preocuparte por nada.

Un ecosistema que conecta todo tu jardín

Todo este sistema se basa en Aiper Intelligence of Things, un sistema que permite que los dispositivos compatibles pueden intercambiar información y coordinar sus tareas automáticamente. De esta manera, en lugar de tener un robot para la piscina, otro para cortar el césped y un sistema de riego funcionando cada uno por su cuenta, todo trabajará de forma coordinada, con el consecuente ahorro y efectividad.

Ten en cuenta que el ecosistema de Aiper puede integrar robots limpiapiscinas, sistemas de riego, robots cortacésped, sensores de suelo, estaciones meteorológicas y paneles solares. Y todo queda centralizado desde la aplicación de Aiper, desde donde podrás controlar los equipos y establecer diferentes rutinas.

Además, el sistema utiliza información como las previsiones meteorológicas, los horarios establecidos o los datos recogidos por los sensores de humedad del suelo para decidir qué tiene que hacer cada dispositivo.Por ejemplo, si el jardín tiene programado un ciclo de riego pero los sensores detectan que el terreno ya está suficientemente húmedo, Aiper Smart Yard Ecosystem puede cancelar automáticamente ese riego. Lo mismo ocurre si comienza a llover, ya que el sistema puede modificar la planificación prevista tanto para el jardín como para la piscina.

Aiper ha creado tres escenarios principales, denominados Daily Care, Climate Care y Vacation Care. El primero coordina las tareas habituales de mantenimiento; el segundo adapta las rutinas a las condiciones meteorológicas; mientras que Vacation Care está pensado para mantener todo funcionando cuando te vas de casa durante varios días.

Aiper IrriSense 2 SE quiere ayudarte a gastar menos agua

La presentación del ecosistema llega acompañada de nuevos dispositivos compatibles. Uno de los más interesantes es el Aiper IrriSense 2 SE, la evolución del IrriSense 2 y un sistema de riego inteligente 3 en 1 formado por controlador, aspersor y válvula eléctrica. Aiper ha apostado por facilitar su instalación ya que, el equipo mide solo 30 centímetros, pesa 2,6 kg y, según el fabricante, puede quedar instalado en aproximadamente 10 minutos.

Cuenta con tecnología EvenRain, que imita la lluvia natural y permite cubrir superficies de hasta 445 metros cuadrados, con un alcance máximo de 12 metros. Además, podrás crear hasta seis zonas de riego independientes, algo especialmente útil si tienes diferentes plantas que necesitan cantidades de agua distintas.

Antes te hemos hablado del ahorro, y lo cierto es que este ecosistema promete. Al punto de que, según Aiper, reduce hasta un 40 % el consumo de agua frente a los sistemas tradicionales de riego instalados en el suelo.

También puede funcionar junto al panel solar de Aiper, que ofrece hasta nueve horas de funcionamiento sin conexión a la red eléctrica. El equipo continúa funcionando mientras recibe energía del propio panel solar.

Scuba V3 Ultra utiliza IA para limpiar la piscina

La otra gran novedad presentada por Aiper en Berlín es el Scuba V3 Ultra, que según la marca es el “el primer robot limpiapiscinas cognitivo 6 en 1 con inteligencia artificial del mundo”.

Para conseguirlo, cuenta con la tecnología AI Patrol Cleaning y utiliza dos cámaras capaces de analizar el entorno tanto por encima como por debajo de la línea de agua, con un sistema que ofrece un alcance de detección de hasta dos metros, responde en 0,1 segundos y puede reconocer más de 20 tipos diferentes de suciedad.

A partir de esa información, el robot ajusta la limpieza dependiendo de lo que encuentre. También tiene en cuenta factores como las dimensiones de la piscina, las preferencias establecidas y las condiciones meteorológicas para elegir el modo de funcionamiento más adecuado y optimizar el consumo de batería.

El Scuba V3 Ultra puede limpiar el fondo, las paredes, la línea de agua, la superficie y las zonas poco profundas desde 20 centímetros de profundidad. Además, dispone de un compartimento para pastillas de cloro que completa su propuesta 6 en 1.

Y potencia no le faltará a este robot limpiapiscinas. Para ello, su sistema de doble bomba alcanza una capacidad de succión de hasta 32.200 litros por hora, mientras que la autonomía puede llegar a las cuatro horas cuando trabaja limpiando el fondo. La guinda del pastel la pone su sistema MicroMesh, que utiliza filtros de 180 y 3 micras para capturar desde residuos grandes hasta partículas mucho más pequeñas.

Disponibilidad y precio

Un ecosistema sorprendente, y que no será precisamente barato. De momento no sabemos lo que costará la gama de productos de Aiper Smart Yard Ecosystem, por lo que habrá que esperar a más noticias por parte del fabricante.