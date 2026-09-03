DJI trae a España su cámara 360 más completa, con 8K, mucha IA y mejor autonomía

DJI sigue ampliando su catálogo de cámaras de acción en España con el lanzamiento de la nueva DJI Osmo 360 II, una cámara panorámica que llega con importantes mejoras respecto a la generación anterior.

De esta manera, la compañía ha aprovechado el marco de IFA 2026 para traernos a uno de sus buques insignia. La DJI Osmo 360 por fin es oficial en Europa. ¿El motivo de su éxito? Es una cámara que promete la mejor calidad de imagen, incluso cuando las condiciones de iluminación no acompañan.

Y argumentos no le faltan. La DJI Osmo 360 II estrena un avanzado sensor HDR cuadrado de 1 pulgada, permite grabar vídeo panorámico en 8K a 60 fps, incorpora un nuevo modo nocturno apoyado en inteligencia artificial y cuenta con lentes reemplazables. Todo ello en un cuerpo de 183 gramos que, además, esconde 105 GB de almacenamiento interno.

Una DJI Osmo 360 II preparada para grabar de día y de noche

La gran protagonista de esta nueva generación es la calidad de imagen. DJI ha desarrollado para la Osmo 360 II un sensor HDR cuadrado de 1 pulgada que, según la compañía, aumenta en un 25 % el aprovechamiento del sensor y mantiene el mismo campo de imagen de 360 grados que ofrecería un sensor rectangular tradicional de una pulgada.

A ello se suma un chip de alto rendimiento que permite a la cámara alcanzar una resolución de 8K a 60 fotogramas por segundo en 360 grados, perfecto para grabar vídeos en movimiento. Y DJI tampoco se ha olvidado de uno de los grandes retos de este tipo de cámaras: grabar cuando cae la noche. Para ello, la Osmo 360 II incorpora Supernoche IA 2.0, una evolución de su sistema de reducción de ruido mediante inteligencia artificial con el que busca conseguir imágenes más luminosas y nítidas en escenarios con poca luz.

Y si buscas sacar tu creatividad, que sepas que la DJI Osmo 360 II puede hacer fotografías HDR de 360 grados y 120 megapíxeles, además de timelapses panorámicos con resolución de hasta 16K. También dispone de slow motion panorámico de hasta 64 aumentos mediante interpolación de fotogramas con IA en DJI Studio y un modo Vortex capaz de grabar en 8K a 120 fps. Así que opciones no te faltarán.

Una cámara que lo aguanta todo

Como no podía ser de otra manera, la DJI Osmo 360 II es muy resistente. Las lentes de una cámara 360 están especialmente expuestas a golpes y arañazos, por lo que DJI ha optado por un nuevo sistema de lentes reemplazables con una película óptica ultradura destinada a mejorar su resistencia al desgaste. Sí, podrás sustituir una lente dañada, en vez de tener que cambiar el equipo completo.

DJI osmo 360 II | DJI

Siguiendo con su capacidad para operar en ambientes extremos, la DJI Osmo 360 II puede utilizarse directamente bajo el agua a profundidades de hasta 10 metros, mientras que con el estuche impermeable invisible puede alcanzar los 50 metros. Además, funciona a temperaturas de hasta -20 grados centígrados, perfecto si practicas deportes de invierno.

Para ciclismo o motociclismo cuenta con estabilización y diferentes posibilidades de montaje, además de controles mediante gestos y voz. Y todo esto en un cuerpo que pesa solo 183 gramos. Además, con 105 GB de almacenamiento, ofrece una autonomía de hasta 100 minutos de grabación continua en 8K a 30 fps Y ojo, que su sistema de carga rápida permite recuperar el 80 % de la batería en unos 22 minutos.

Y qué decir del sonido, donde la DJI Osmo 360 II se luce para que no pierdas detalle. Todo gracias a una matriz de cuatro micrófonos y un sistema de reducción del ruido del viento. Además, gracias a DJI OsmoAudio puede conectarse directamente con diferentes micrófonos de la compañía, incluidos los DJI Mic 3, DJI Mic 2, DJI Mic Mini 2S, DJI Mic Mini 2 y DJI Mic Mini.

Precio de la DJI Osmo 360 II en España

La buena noticia es que no tendremos que esperar para probarla. La DJI Osmo 360 II estará disponible en España desde hoy 3 de septiembre de 2026. El Pack Estándar DJI Osmo 360 II tiene un precio de 589 euros, mientras que el Pack Aventura cuesta 739 euros. DJI también comercializará por separado un kit de lentes por 25 euros, una varilla de extensión de batería por 99 euros y un kit de abrazadera de alta resistencia por 49 euros.