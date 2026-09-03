Xiaomi traerá sus coches a Europa en 2027 y el SU7 y SU7 Ultra ya calientan motores

Sorpresa con Xiaomi, que aprovechando el marco de IFA 2026, la compañía ha dado una de las noticias que estábamos esperando: Xiaomi Auto prepara su desembarco en el mercado europeo para 2027. Realmente ya sabíamos que la flota de vehículos eléctricos de la marca asiática llegarán el año que viene al Viejo Continente. Pero no sabíamos qué modelos en particular. Ahora podemos confirmar que los Xiaomi SU7 y Xiaomi SU7 Ultra serán los protagonistas.

De esta manera, los coches eléctricos de Xiaomi saldrán finalmente de China para intentar hacerse un hueco en uno de los mercados más importantes del mundo. Y argumentos no le faltan, especialmente viendo el éxito que está teniendo la compañía en su país natal, donde Xiaomi Auto ya ha entregado más de 655.000 vehículos desde que comenzó las entregas de su primer coche en marzo de 2024.

El Xiaomi SU7 ya calienta motores para Europa

Además, Xiaomi no ha llegado a Berlín con las manos vacías. La compañía ha aprovechado su enorme espacio en IFA 2026 para mostrar el Xiaomi SU7 de nueva generación y el Xiaomi SU7 Ultra, dos de sus coches más espectaculares y una buena demostración de lo que Xiaomi Auto puede ofrecer cuando finalmente desembarque en Europa.

Sin duda, uno de los grandes protagonistas es el Xiaomi SU7 de nueva generación, la evolución de la berlina eléctrica con la que el fabricante chino comenzó su aventura en el mundo del automóvil.Xiaomi define este modelo como un coche pensado para el conductor de una nueva era, apostando por un diseño elegante y deportivo, pero donde la tecnología tiene un peso especialmente importante. Y es que el Xiaomi SU7 está completamente integrado con Xiaomi HyperOS y con el ecosistema Human × Car × Home de la compañía.

El Xiaomi SU7 | Xiaomi

Por ejemplo, el sistema puede utilizar información como la ubicación, la hora o las condiciones meteorológicas mientras conduces de vuelta a casa para ajustar automáticamente la iluminación o el aire acondicionado antes de que llegues. Una muestra de hasta dónde quiere llevar Xiaomi la integración entre coche, móvil y hogar inteligente.

Y junto al SU7 encontramos una auténtica bestia. Hablamos del Xiaomi SU7 Ultra, el buque insignia de altas prestaciones de Xiaomi Auto y uno de los mejores escaparates tecnológicos de la compañía. El fabricante presume especialmente de su rendimiento en Nürburgring Nordschleife, donde el modelo de producción del Xiaomi SU7 Ultra logró el récord oficial dentro de la categoría de coches ejecutivos eléctricos.

Los coches Xiaomi llegarán a Europa en 2027

Pero la noticia más importante que deja Xiaomi en IFA es la confirmación de sus planes europeos. Xiaomi Auto tiene previsto entrar en los mercados europeos en 2027, con Alemania mencionada expresamente entre ellos.

El Xiaomi YU7 tendrá una versión con una autonomía sorprendente para un coche eléctrico | Xiaomi

Por ahora tendremos que tener un poco de paciencia para conocer todos los detalles. Xiaomi no ha confirmado qué países formarán parte de esta primera fase, por lo que todavía no podemos asegurar que sus coches vayan a venderse en España desde el primer momento. Tampoco ha desvelado cuáles serán los modelos elegidos para iniciar esta aventura europea, pero por lógica, la familia Xiaomi SU7 será la gama elegida.

Así que 2027 será un año clave para Xiaomi. La compañía quiere completar en Europa su ecosistema Human × Car × Home, uniendo móviles, hogar inteligente y vehículos bajo HyperOS. Ahora solo queda conocer una de las noticias que más nos interesa: cuándo podremos comprar oficialmente un coche Xiaomi en España y cuál será el primer modelo en llegar a nuestro mercado.

Para terminar, Xiaomi también ha aprovechado su paso por IFA 2026 para enseñar otra de sus grandes novedades, aunque esta vez dentro de su catálogo de móviles. Hablamos del Xiaomi 18 Fold, su nuevo smartphone plegable y el primer buque insignia de la compañía impulsado por el procesador Xiaomi XRING O3 de nueva generación.

No ha dado muchos más datos, pero podemos confirmar que el Xiaomi 18 Fold estrenará el nuevo procesador de Xiaomi. Y, viendo que está en la IFA 2026, también confirmamos que llegará a Europa, y por lo tanto a España.