DJI ROMO 2 ya es oficial: un robot aspirador con IA, brazo extensible y 36.000 Pa

DJI continúa ampliando su catálogo, y ha aprovechado la IFA 2026 para mostrar sus novedades. Ya hemos visto la DJI Osmo 360 II, y ahora le tocar el turno a la nueva familia ROMO 2. Una generación de robots aspiradores prémium que llega formada por los modelos DJI ROMO P2 y ROMO A2, ambos diseñados para automatizar la limpieza del hogar con ayuda de la inteligencia artificial.

Dos productos que apuntan maneras, ya que los nuevos DJI ROMO 2 cuentan con un sistema de detección milimétrica de obstáculos heredado de la tecnología desarrollada por la compañía para sus drones, una potencia de succión de hasta 36.000 Pa y un brazo robótico capaz de girar 123 grados. Además, su avanzada estación base promete hasta 365 días de funcionamiento sin mantenimiento.

DJI ROMO 2,cuenta con IA que reconoce la suciedad

Una de las grandes novedades de DJI ROMO 2 es su capacidad para comprender qué está sucediendo a su alrededor. Su sistema de inteligencia artificial puede reconocer las características de cada zona, diferenciar entre residuos sólidos y líquidos y escoger automáticamente la mejor estrategia de limpieza.

Por ejemplo, si detecta una alfombra, aumenta la potencia de succión para extraer el polvo acumulado entre las fibras. Cuando encuentra un líquido derramado, despliega su brazo de alcance extendido para limpiarlo de forma precisa y evitar que la mancha se extienda por el suelo. El robot también puede priorizar las zonas abiertas, repetir el fregado cuando detecta que una superficie continúa sucia o elevar automáticamente las mopas para evitar que entren en contacto con determinados materiales.

Siguiendo con las bondades de este robot aspirador premium, DJI ha desarrollado desde cero el sistema de percepción de esta nueva generación. Gracias a ello, ROMO 2 puede detectar obstáculos situados prácticamente al nivel del suelo, incluidos cables y alfombrillas para mascotas de tan solo 2 milímetros de grosor. También es capaz de reconocer objetos que nunca había encontrado anteriormente, además de detectar superficies transparentes como cristales y espejos. Y para trabajar en lugares con poca iluminación, cuenta con una luz inferior que proyecta un haz uniforme sobre el suelo sin generar molestias a las personas o mascotas que se encuentren cerca.

Un brazo robótico para llegar debajo de los muebles

La otra gran protagonista es su nuevo brazo robótico adaptable guiado mediante LiDAR. Este mecanismo puede realizar un giro ultraamplio de 123 grados, ofreciendo 7,8 centímetros más de alcance que la generación anterior. Además, puede fregar hasta 4,5 centímetros más profundamente debajo de muebles flotantes.

DJI ROMO P2 | DJI

Sobre alfombras, una placa de presión desciende para crear un semi sello con la superficie. De esta manera, la potencia de succión de 36.000 Pa puede extraer el polvo incrustado en una sola pasada. Y sus dos cepillos laterales cuentan con una doble hilera de cerdas para ampliar la cobertura, trasladar los residuos hacia la entrada de succión y reducir los enredos provocados por el pelo.

DJI ROMO 2 tampoco debería tener demasiados problemas para desplazarse entre habitaciones. Sus patas robóticas pueden superar obstáculos de un solo nivel de hasta 4 centímetros y desniveles dobles de hasta 8,5 centímetros. Por si no fuera suficiente, su sistema detecta automáticamente los umbrales y eleva el cuerpo del robot para cruzarlos con mayor suavidad.

Cerramos con una estación base mejorada. Para empezar, su tabla de lavado utiliza una superficie nanocristalina diseñada para reducir la acumulación de manchas. Y cuenta con un sistema de cuatro chorros de agua a alta presión y un puerto de succión de residuos de 16 milímetros se encargan de retirar la suciedad. ¿El resultado? Este sistema permite alcanzar hasta 365 días de funcionamiento sin mantenimiento. Como siempre, esta cifra puede variar dependiendo del uso, el tipo de suciedad y las condiciones de cada hogar. Pero es impresionante.

DJI ROMO A2 | DJI

Por úiltimo, destacar que el robot admite carga rápida de 55 W y puede completar la batería en aproximadamente dos horas y media. Además, aprovecha cada regreso a la estación para lavar las mopas y recuperar parte de la energía antes de continuar trabajando.

Disponibilidad y precio de los DJI ROMO 2

Los nuevos DJI ROMO P2 y ROMO A2 se podrán comprar a partir de septiembre en la tienda oficial de DJI y mediante distribuidores autorizados. El DJI ROMO A2 con tanque de agua partirá de los 1.199 euros, mientras que el DJI ROMO P2 tendrá un precio desde 1.299 euros. Por último, el pack DJI ROMO Limpia Más estará disponible desde 1.349 euros.