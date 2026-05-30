Ahora puedes programar alarmas de Alexa con música

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Que suene una alarma en nuestros altavoces inteligentes, no tiene por qué sorprendernos con un pitido incipiente. Existe una forma de que estas alertas sean mucho más agradables gracias a la nueva funcionalidad que nos ofrece Alexa+. A continuación, te contamos en qué consisten las alarmas musicales.

Así funcionan las alarmas musicales de Alexa+

Si eres usuario habitual de Alexa conoces cómo funcionan las alarmas, tan sencillo como decirle al asistente que queremos que ponga una alarma a una hora determinada. Llegado el momento a través de los altavoces comenzamos a sonar el pitido que nos indica que el tiempo ha pasado y que ha llegado el momento.

Alarma musical en Alexa | TecnoXplora

Con la llegada de Alexa+, la forma en que nos avisa ha cambiado, además de las alarmas tradicionales podemos pedirle que esta sea musical, o lo que es lo mismo que suene nuestra música preferida. Esto es gracias a la integración de los servicios de streaming, con Amazon Music, Apple Music, TuneIn o Spotify. De manera que, a la hora programada, el asistente solicita al proveedor de música que tengamos configurado, que reproduzca el contenido a través de nuestro altavoz inteligente. Existen varios métodos para establecer estas alarmas.

Mediante comandos de voz, en la que solo tienes que utilizar el comando de voz, "Alexa, despiértame con [nombre de la canción/artista] a las [hora]". O pon un “Alexa, pon una alarma musical a las (hora indicada) y reproduce (nombre de la canción)". También podemos usar otras sentencias como "Alexa, despiértame con mi lista [Nombre de la lista] cada mañana", para que reproduzca una lista en concreto o nuestra emisora personal.

Las alarmas también pueden configurarse desde la app de Alexa

Abre la app Alexa en tu móvil.

Alexa en tu móvil. Toca en Más (esquina inferior derecha) y selecciona Alarmas y temporizadores.

(esquina inferior derecha) y selecciona Selecciona Añadir alarma (+) .

. Configura la hora y el dispositivo.

En el apartado Sonido, podrás elegir entre tonos predeterminados o seleccionar música recientemente reproducida.

Además, podemos configurar rutinas personalizadas, ya sea desde la app o contándole lo que necesitamos que haga. Gracias a la integración de la inteligencia artificial, podemos pedirle que nos configure una rutina para que, a una determinada hora, reproduzca la canción, lista, álbum, podcast o cualquier artista que le indiquemos, durante un tiempo determinado o hasta que le digamos que pare. En la misma rutina, podemos incluir otras opciones como que ajuste el volumen de la reproducción, e incluso que al mismo tiempo ejecute otras acciones como encender las luces o controlar cualquier dispositivo inteligente de nuestro hogar.

Una nueva función que solo está disponible para los usuarios con acceso preferente a Alexa+, la cual aún se encuentra en fase de prueba bajo suscripción. En un futuro esta estará disponible para todos los usuarios de forma gratuita siempre y cuando cuenten con Amazon Prime.