Así funciona Google Search Live: la búsqueda en vivo de Google con Inteligencia Artificial

Google es el motor de búsqueda más utilizado en todo el mundo y ahora se está actualizando para cambiar la forma en la que buscamos información y con más herramientas para hacer más precisas nuestras búsquedas.

Lo está haciendo a través de Google Search Live, una nueva forma para realizar búsquedas que une el uso de la voz, la utilización de la cámara de los dispositivos y la Inteligencia Artificial. Todo esto combinado hace que puedas tener prácticamente una conversación directa con el propio buscados.

Ya no se trata de escribir lo que necesitas saber, sino que ahora se lo puedes decir con tu voz al propio Google o incluso mostrarle imágenes de lo que necesitas. También usando la cámara puedes mostrar lo que estás viendo.

Por otro lado, con Gemini, el modelo de Inteligencia Artificial de Google, podrás obtener respuestas precisas con explicaciones detalladas, enlaces a la información relevante e incluso imágenes si las necesitas.

Esta nueva forma de buscar, por ahora, solo está disponible en inglés para iOS y Android en Estados Unidos, pero se espera que pronto llegue a más países e idiomas.