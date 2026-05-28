Casio lanza un G-Shock de más de 6.000€ en una edición con zafiros azules

Durante décadas, tener un reloj Casio era casi un ejercicio o símbolo de austeridad, por sus materiales sencillos, como el plástico y las pantallas digitales. Pero con el paso de los años, además de convertirse en el objeto vintage por excelencia, como está ocurriendo con otros tantos segmentos de la industria del entretenimiento, también se están convirtiendo en objeto de colección y en algunos casos de exclusividad. Y es precisamente lo que nos ofrece este nuevo modelo de la firma nipona, que cuenta con materiales tan exclusivos que lleva su precio a las cuatro cifras, y más cerca de las cinco gracias a sus acabados.

Así es el nuevo Casio G-Shock MRG-BF1000EB-1AJR

Este reloj es tan caro porque se trata de una edición limitada, que celebra el 30º aniversario de la línea insignia MR-G, que debutó originalmente en 1996, parece mentira, cuántos años. De este solo se han fabricado 800 unidades, lo que obviamente justifica más ese precio que luego conoceremos. Todas vienen identificadas con su número de serie único, para ganar en exclusividad.

Según Casio, su diseño está inspirado en los brinicles o estalactitas de hielo submarinas, un raro fenómeno natural que ocurre en las aguas extremadamente frías de los mares polares. Esto lo podemos comprobar en los cortes en forma de remolino presentes en el bisel, que evocan estas columnas de hielo marino y destacan la esencia del buceo extremo. Aplicar los cortes de facetas a un material tan duro es un proceso muy difícil, de esta manera, ese duro trabajo ha sido realizado a mano por el maestro artesano japonés KOMATSU Kazuhit.

El gran valor de este reloj reside en los dos tornillos frontales de su característica caja asimétrica. Que están engastados con zafiros azules cultivados en laboratorio de 57 facetas. Además, la caja principal utiliza aleación de titanio Ti64 y el fondo de la caja incluye un cristal de zafiro azul y el grabado del icónico personaje de la rana buceadora. Todo esto es lo que justifica su alto precio, y es que esas 800 unidades tienen un precio de nada menos que 6500 euros al cambio, algo sencillamente increíble para un reloj de Casio, aunque no es ni mucho menos el primero en esta franja de precio.

Por lo demás, cuenta con las características habituales en este tipo de dispositivos. Como resistencia al agua de 200 metros, carga por energía solar mediante la tecnología Tough Solar, ajuste automático por radiofrecuencia, con Multiband 6 y conectividad Bluetooth. Y es que, mediante su app, podemos gestionar ajustes, acceder a completos registros de buceo, que incluyen ubicaciones y fotografías de la inmersión, así como evaluar automáticamente el estado del reloj.

Un reloj que se presenta con correa de goma Dura Soft blanca, muy flexible y resistente a manchas, junto con un brazalete de titanio intercambiable. Para rematar su perfil exclusivo, la caja especial ha sido diseñada en colaboración con la reconocida marca japonesa de equipaje premium Proteca.