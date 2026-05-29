Los dispositivos de gama baja son una buena solución para aquellos usuarios que no quieren gastar mucho dinero. Durante un tiempo cumplen su función de forma correcta, pero al poco tiempo se notan las carencias con un sistema ralentizado en el que las apps cargan lentas y los menús a tirones. A continuación, te contamos qué hacer para mejorar el rendimiento.

Cómo acelerar el rendimiento de tu Smart TV, incluso si es de gama baja

Lo primero que tendemos a pensar que cuando esto sucede es que puede tratarse de una avería, pero lo cierto es que no, se trata de un problema básicamente de hardware. En estos modelos tanto la memoria RAM como el procesador son limitados, por lo que cada vez les cuesta más gestionar sistemas operativos más pesados.

La Smart TV de Xiaomi con Fire TV OS | Amazon

Aunque es algo que tiene solución, aunque para ello tendremos que recurrir a una serie de ajustes desconocidos para la mayoría de los usuarios y que se encuentran algo escondidos. Así es como puedes mejorar el rendimiento de tu televisor.

Lo primero es desbloquear las opciones de desarrollador, la mayoría de televisores cuentan con este menú, el cual no está a la vista el usuario, se trata de un menú desarrollado para programadores que incluye opciones con las que podemos mejorar el rendimiento, aunque previamente tenemos que activarlo, lo que haremos siguiendo los siguientes pasos:

Desde los ajustes.

Entra en preferencias del dispositivo.

del dispositivo. Donde encontramos información o acerca de, dónde encontramos el “número de compilación”

Sitúate sobre este y pulsa r siete veces el botón de aceptar en tu mando a distancia.

en tu mando a distancia. Si lo has realizado correctamente, recibirás un mensaje de confirmación.

Ahora podrás entrar en las opciones de desarrollador donde debes localizar estos tres apartados

Escala de animación de ventana

Escala de transición-animación

Escala de duración del animador

Tres opciones que debamos o bien reducir o apagar por completo. Al hacerlo limitamos el consumo de recursos, que en caso de estos tres apartados es muy alto.

Otra forma de mejorar el rendimiento es limitar los procesos en segundo plano, algo que afecta mucho a este tipo de dispositivo, ya que mantiene aplicaciones abiertas que no estamos usando. En este caso la solución la encontramos siguiendo los siguientes pasos:

Busca la opción "Limitar procesos en segundo plano".

Cambia el ajuste de "Límite estándar" a "Máximo 2 procesos"

De esta forma y de manera automática se cierran automáticamente todos los procesos que no sean necesarios en ese preciso momento. Concentrando la memoria RAM en lo que estás haciendo.

Otra opción es la de borrar la caché, pero no como lo hacemos habitualmente, en este caso, tenemos que hacerlo a nivel sistema, ya que, con el tiempo y las actualizaciones, se guarda información innecesaria en una zona de almacenamiento llamada “partición de caché”.

Para borrarla apaga el televisor, desconectándolo de la red, y tras esperar unos minutos, y sin conectarlo aún pulsa el botón de encendido del televisor durante 15 segundos, de manera que agotamos la energía residual. A continuación, vuélvalo a conectar. De esta forma forzamos a la placa base a eliminar los datos innecesarios o corruptos iniciando los procesos desde cero.