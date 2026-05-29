Xiaomi lanza los Xiaomi Buds 6 con un diseño ergonómico y ligero

La firma china ha celebrado un evento donde ha presentado sus últimos dispositivos, encabezados por los Xiaomi 17T, lo nuevos móviles topes de gama de la marca. Junto a ellos conocido también nuevos wearables, entre ellos una nueva generación de sus Redmi Buds, la sexta, que llega con muchas novedades y un rediseño que no solo les da un toque mucho más elegante, sino que además los hace realmente cómodos de vestir durante horas.

Precio y disponibilidad

Los nuevos Xiaomi Buds 6 llegan a España por 119,99 euros, en cuatro colores, gris titanio, blanco, negro grafito y púrpura nebulosa.

Ficha técnica de los Xiaomi Buds 6

Se trata de unos auriculares que tienen en la comodidad su gran argumento de venta. De hecho tienen un un diseño ultraligero en el que cada auricular pesa tan solo 4,4 gramos. Además su formato curvo biomimético ha sido mejorado para ser más cómodo: el eje es un 12 % más delgado y la salida de sonido un 11,3 % más estrecha, lo que reduce la presión en el oído y mejora el ajuste.

Los nuevos Xiaomi Buds 6 | Xiaomi

En el apartado de sonido, nos ofrece mucha calidad para nuestros contenidos favoritos. Con audio sin pérdidas y alta resolución. Todo gracias a un driver de 11 mm con triple imán y diafragma mejorado chapado en oro de 24 quilates. Con esta arquitectura aumenta la sensibilidad de los graves en un 40 % y de los agudos en un 30 %.

Además, ofrecen audio sin pérdidas de alta resolución (24 bits / 48 kHz) con la tecnología Qualcomm aptX Lossless inegrada, alcanzando una tasa de transmisión de hasta 2,1 Mbps, que es muy superior a los estándares tradicionales. Además nos ofrecen cancelación activa de ruido, que reduce el ruido molesto sin bloquear sonidos cruciales como los bocinazos.

También utilizan un sistema de tres micrófonos con inteligencia artificial capaz de suprimir hasta 95 dB de ruido ambiental y resistir vientos de 12 m/s. En términos de batería ofrecen hasta 6 horas de reproducción ininterrumpida, alcanzando un total de 35 horas si se utiliza el estuche de carga. En términos de sonido también cuenta con algunas características de primer nivel, como el sonido ajustado por el equipo Harman Golden Ear.

Ofrece modos predeterminados como Harman AudioEFX, que es perfecto para voces claras y Harman Master, ideal para tonos cálidos y dinámicos. También nos brindan sonido adaptable que analiza nuestro canal auditivo en tiempo real. Ofrece también audio dimensional de 360° con seguimiento dinámico de la cabeza para una experiencia inmersiva. Por tanto, como veis, no les falta de nada a pesar de que su precio es bastante ajustado para todo lo que nos ofrecen.

Además llegan con algunas funciones muy interesantes, como grabación de audio integrada, podemos grabar llamadas o audios en vivo simplemente tocando tres veces el auricular o el estuche. Tambien podemos hacer traducción en tiempo real, contando con AI Subtitles, traduciendo conversaciones mediante gestos. Con ellos también podemos controlar la cámara del móvil de forma remota, así como localizarlos mediante Apple Find My y Google Find Hub.