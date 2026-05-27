Xiaomi lanza un nuevo ventilador de mano para librarte de los rigores del verano

La firma china ha lanzado un nuevo gadget para su gama de accesorios personales. Se trata de un nuevo ventilador que sin duda va a venir muy bien en estos días que empieza a apretar el calor. El segmento de los ventiladores personales no ha parado de crecer en los últimos años, y cada vez hay más personas que los llevan por la calle como quien porta un abanico. Los hay de cuello, y también de mano, que son los más tradicionales. Y el que acaba de lanzar Xiaomi es de estos últimos.

Así es el nuevo Xiaomi Mijia Handheld Fan

Se trata de un ventilador de mano que cuenta con un diseño moderno y bastante minimalista, y que recuerda bastante a los secadores de viaje de la marca. Este puede proporcionar un caudal de aire de hasta 250 metros cúbicos por hora, y es capaz de que el aire se sienta incluso a 5 metros de distancia, por lo que podemos hacernos una idea de la capacidad de penetración de la brisa.

El nuevo Xiaomi Mijia Handheld Fan | Xiaomi

Esto quiere decir que incluso en exteriores, vamos a notar los efectos de su potencial y nos va a refrescar en plena ola de calor. Este ventilador ofrece un rendimiento muy potente, que proporciona hasta 10.000 revoluciones por minuto, por lo que gira a gran velocidad para generar esa potente corriente. Dentro del ventilador tenemos también un impulsor de flujo diagonal, que se apoya en un sofisticado algoritmo de control de la salida de aire, que evita las fluctuaciones violentas de aire.

Respecto de la autonomía, cuenta con una batería de 5000 mAh, que nos permite mantener encendido el ventilador hasta 40 horas, cuando lo hemos cargado al completo, y esta se recarga mediante un conector USB tipo C. Y no hace falta cargarlo con un cargador de pared, ya que con una batería externa también podemos cargarlo en cualquier lugar. Y además cuenta con carga rápida, ya que con apenas 10 minutos de carga, puede mantenerse encendido hasta 4 horas.

Es un ventilador bastante ligero para todo lo que integra, pesa solo 260 gramos, algo más que un smartphone. Cuenta con una pantalla LED donde podemos ver los ajustes básicos, como el nivel de batería restante, o la velocidad de salida del flujo de aire. Hay un botón físico para bloquear los ajustes, y que no se activen o desactiven accidentalmente. Viene con una correa de transporte para poder llevarlo con nosotros listos cuando necesite entrar en acción. Un nuevo ventilador que llega a un precio muy ajustado al mercado chino, de poco más de 20 euros al cambio. Podremos hacernos con él importándolo desde las tiendas chinas.