El Flipper One es oficial: la navaja suiza para "hackers" que de momento no vas a poder comprar

Hace ya 5 años que la empresa detrás de Flipper Zero lanzaba un revolucionario dispositivo al mercado. Este era una auténtica navaja suiza de la tecnología más innovadora y a la vez con ramificaciones infinitas. Y es que es un dispositivo que sirve básicamente para trastear a aquellos que tienen conocimientos informáticos, y ahora con la IA, también a aquellos que se estrenan en estas lides. Un dispositivo repleto de sensores que permiten interactuar con el hogar conectado, o incluso enviar mensajes en pleno apagón. Ahora sus creadores han anunciado una segunda generación, el Flipper One, que de momento es solo un lienzo a medio pintar, y que contará con el apoyo de los incondicionales para darle forma.

Esta es la base sobre la que crecerá Flipper One

Aunque a nivel de construcción y factor de forma es similar, el propósito de esta nueva herramienta es muy diferente al de su predecesor. Y es que se trata de un Cyberdeck portátil basado en Linux, y que ha sido concebido para ser la plataforma ARM más abierta y mejor documentada del mundo. Para entenderlo, mientras que el Flipper Zero opera en la Capa 0 de protocolos fuera de línea y radiofrecuencia de bajo nivel, el Flipper One está diseñado para la Capa 1, dominando todo lo conectado por IP, la transferencia de datos y la computación de alto rendimiento.

Flipper One | Flipper

Para ello consta de dos chips que funcionan en paralelo. Cuenta con una potente CPU Rockchip RK3576 de 8 núcleos equipada con una GPU y una NPU, apoyada por 8 GB de RAM que pueden ejecutar Linux de manera fluida. Además, integra un microcontrolador de bajo consumo Raspberry Pi RP2350, encargado de gestionar la pantalla, el panel táctil, los botones y la energía.

Como en la primera generación, puede encenderse y ser controlado mediante la pantalla LCD con controles básicos incluso cuando la CPU principal y el sistema Linux están completamente apagados, algo inusual en dispositivos de este tipo. Con respecto a conectividad, incluye dos puertos Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E avanzado y Ethernet a través de USB, así como capacidad de conexión móvil 5G o LTE.

No falta un puerto de expansión interno M.2 compatible con PCIe, USB y SATA, que permite integrar desde módems satelitales y celulares, hasta aceleradores de IA, discos SSD o módulos de radio definida por software SDR. El diseño modular favorecerá que los usuarios puedan descargar modelos 3D para diseñar y atornillar sus propias carcasas traseras e incluso acoplar placas personalizadas mediante a través de los pines GPIO.

El nuevo Flipper One contará con el sistema operativo Flipper OS, que está basado en Debian. Los usuarios podrán hacer todo tipo de experimentos con el dispositivo, como borrar el sistema y restaurarlo fácilmente a una copia limpia, o cambiar de entorno según el uso que le vayamos a dar cada día.

Y para sumarse a la corriente reinante, la IA también estará presente en este Flipper One. Todo gracias a la inclusión de un modelo de lenguaje LLM, que se va a ejecutar de forma local gracias a esa NPU integrada, de tal modo que podrá funcionar de manera totalmente sin conexión. Su IA se conocerá como Flipper AI. Su conector USB tipo C será compatible con DisplayPort, por lo que podremos conectarlo a un monitor para utilizarlo como un portátil avanzado. De momento es el lienzo sobre el que sus creadores quieren mejorar el proyecto, por lo que todavía no está ni mucho menos listo para ser comercializado, iremos conociendo más detalles en los próximos meses.