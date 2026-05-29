Un análisis de sangre y un nuevo escáner cerebral detectan señales de alzhéimer años antes de los síntomas

La enfermedad de Alzheimer puede identificarse mucho antes de la aparición de los primeros síntomas cognitivos, según dos trabajos publicados este viernes en The Lancet. Los estudios muestran, por un lado, que un análisis de sangre detecta biomarcadores asociados a la enfermedad en adultos de mediana edad y, por otro, que un nuevo tipo de escáner cerebral localiza con mayor sensibilidad las proteínas tau relacionadas con el deterioro neurodegenerativo.

Los resultados refuerzan la idea de que el alzhéimer comienza décadas antes del diagnóstico clínico. Los autores consideran que una detección más temprana permitiría actuar antes sobre factores de riesgo modificables y seleccionar mejor a los pacientes candidatos a tratamientos dirigidos contra la enfermedad.

El primero de los estudios analizó muestras de sangre de 1.350 adultos estadounidenses sin demencia y con una edad media de 61 años. Los investigadores midieron los niveles de varios biomarcadores vinculados al alzhéimer: las proteínas beta amiloide Aβ42 y Aβ40, además de p-tau217, una forma fosforilada de la proteína tau.

Detección precoz

El trabajo muestra que un 6% de los participantes presentaba niveles elevados de biomarcadores asociados a la enfermedad, según el principal indicador utilizado en el estudio. Ese grupo obtuvo peores resultados en pruebas de velocidad de procesamiento cognitivo y función ejecutiva, relacionada con capacidades como la planificación, la atención o la adaptación a nuevas tareas. Además, también registró un deterioro más rápido en pruebas de memoria verbal y velocidad de procesamiento realizadas con cinco años de diferencia.

Los autores indican que la mayoría de las investigaciones previas sobre estos biomarcadores se habían centrado en personas mayores y predominantemente blancas. Sostienen que sus resultados apoyan el potencial de los análisis sanguíneos para identificar fases tempranas de la enfermedad en poblaciones más diversas y en edades medias de la vida.

Riesgo de falsos positivos

Los investigadores señalan que detectar el alzhéimer antes de la aparición de síntomas permitiría intervenciones precoces sobre factores de riesgo modificables, como la inactividad física, el tabaquismo, los trastornos del sueño o la pérdida auditiva no tratada. También facilitaría iniciar antes tratamientos destinados a retrasar el deterioro cognitivo.

Sin embargo, un comentario vinculado al estudio advierte de que estas pruebas pueden producir un elevado número de falsos positivos cuando se aplican a personas jóvenes sin síntomas cognitivos. Los autores del comentario consideran que los biomarcadores sanguíneos no son adecuados para programas de cribado masivo en población general y defienden que deben utilizarse junto a otros criterios diagnósticos.

Tomografía por emisión de positrones

El segundo estudio evaluó una nueva técnica de tomografía por emisión de positrones para detectar depósitos de proteína tau en el cerebro, uno de los principales marcadores biológicos del alzhéimer. La investigación comparó el trazador estándar utilizado actualmente en Estados Unidos y Europa, denominado Flortaucipir, con un trazador más reciente, MK6240, empleado sobre todo en ensayos clínicos.

El ensayo incluyó a 682 participantes de Estados Unidos y Canadá, con distintos grados de deterioro cognitivo y edades comprendidas entre los 50 y los 89 años. Entre las personas sin alteraciones cognitivas pero con presencia de beta amiloide, MK6240 identificó más del doble de casos positivos de tau en fases tempranas respecto al método estándar: un 15% frente al 6%.

En los participantes con deterioro cognitivo, el nuevo trazador también detectó una mayor afectación por tau en regiones cerebrales asociadas a fases más avanzadas de la enfermedad. Los autores concluyen que la positividad para tau podría estar infradiagnosticada con las herramientas actuales y que métodos más sensibles —capaces de detectar la proteína en fases más precoces y con menor carga de amiloide— permitirían identificar antes a las personas con mayor riesgo de desarrollar síntomas.

Los investigadores destacan además que una detección más precisa de tau puede ayudar a seleccionar pacientes con más probabilidades de beneficiarse de terapias antiamiloide y evitar procedimientos costosos e invasivos en personas con menor riesgo de progresión clínica.

Ensayo clínico sobre esclerosis múltiple

El especial de neurología de The Lancet incluye también un ensayo clínico sobre esclerosis múltiple (EM) progresiva primaria. El estudio concluye que ocrelizumab, un fármaco ya aprobado para algunos pacientes con EM, retrasa el empeoramiento de la discapacidad también en personas de mayor edad y con formas más avanzadas de la enfermedad, incluidos pacientes dependientes de silla de ruedas.

El ensayo, realizado con más de 1 .000 pacientes, observó una reducción del 30% en el riesgo de empeoramiento de la discapacidad en quienes recibieron el tratamiento frente al grupo placebo. Los autores consideran que los resultados podrían ampliar el número de pacientes candidatos a recibir el medicamento, especialmente en fases avanzadas de la enfermedad, tradicionalmente excluidas de muchos ensayos clínicos.

Referencias:

Xiaqing Jiang, Tina D Hoang, et al. "Alzheimer's disease neuropathology plasma biomarkers and cognition in midlife: a community-based cohort study". The Lancet, 2026.

Guilherme Povala, Bruna Bellaver et al. "Comparison of [18F]flortaucipir and [18F]MK6240 for the detection of tau pathology in Alzheimer’s disease (HEAD): a multicentre, prospective, cross-sectional, withinparticipant study". The Lancet, 2026.

Gavin Giovannoni, Laura Airas el al. "Efficacy and safety of ocrelizumab in primary progressive multiple sclerosis, including older patients and those with more advanced disease (ORATORIO-HAND): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3b study". The Lancet, 2026.