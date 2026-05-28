Xreal lanza unas alternativa a las Ray-Ban de Meta con pantallas Micro OLED

Sin duda, son las gafas de moda, las Ray-Ban de Meta, que nos permiten vestir las icónicas monturas de sol o tradicionales con una dosis de tecnología de última generación que nos permite disfrutar de todo el potencial de la IA de Meta AI. Son muchos los fabricantes que están emulando a los de Zuckerberg con sus propias gafas inteligentes. Los últimos en probarlo están siendo los de X real, con unas nuevas gafas, que ahora si, tienen más aspecto de unas tradicionales Wayfarer.

Pantallas de alto rendimiento para disfrutar de la realidad aumentada

La gran diferencia de estas gafas es que se centran en la realidad aumentada, más que en la propia IA y el contexto real como en el caso de las Ray-Ban. Hablamos de las nuevas Xreal xbx a01, unas gafas que tienen un peso de solo 62 gramos, que pueden reducir el peso quitando el marco delantero intercambiable por otros colores diferentes.

Las nuevas Xreal xbx a01 | Xreal

Este módulo es tan personalizable que la empresa incluso nos ofrece la posibilidad de imprimirlo en 3D con nuestros propios colores. Pero vamos a lo importante, estas gafas cuentan con dos pantallas Micro OLED, que nos brindan un campo de visión de 50 grados. Delante de nuestros ojos pueden brindarnos una pantalla de unas dimensiones de 147 pulgadas, nada menos.

Ofrecen un brillo máximo de 1600 nits, así como una tasa de refresco de 120 Hz, color de 10 bits y HDR10. Técnicamente, pueden convertir en tiempo real contenido SDR a HDR, mejorando en tiempo real el contraste y color de los vídeos que reproducimos en ellas. También tienen altavoces estéreo integrados, para escuchar los contenidos o llamadas de voz de manera cómoda, clara y nítida.

Si vamos a viajar mientras vemos algo en sus pantallas, cuentan con un algoritmo de estabilización que es capaz de monitorizar nuestra postura hasta mil veces por segundo, de tal manera que la pantalla se mantenga estable aunque el medio de transporte donde nos movamos esté en pleno movimiento. Son unas gafas que se pueden conectar fácilmente a otros dispositivos para convertirse en un monitor portátil.

Esto lo hace a través de la conexión USB tipo C compatible con Displayport, si nuestros dispositivos son compatibles, podremos ver sus contenidos fácilmente en la pantalla. Vamos, que puedes conectar tu consola o smartphone para poder disfrutar de su imagen con un tamaño de pantalla enorme ante tus ojos. Se han lanzado de momento en China, con un precio de unos 220 euros al cambio.