Un cohete de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, explota brutalmente durante una prueba

Malas noticias para Jeff Bezos en plena carrera espacial. El cohete New Glenn, desarrollado por Blue Origin, ha explotado durante una prueba de encendido en Cabo Cañaveral, Florida, provocando una enorme bola de fuego y sembrando dudas sobre el calendario de futuras misiones de la compañía.

Blue Origin confirmó el incidente a través de un mensaje publicado en X, donde habló de una "anomalía" ocurrida durante una maniobra previa al lanzamiento orbital del vehículo. La empresa aseguró además que todo el personal se encuentra a salvo y que ya se trabaja para investigar qué provocó el fallo.

Por su parte, Jeff Bezos reconoció en otra publicación que todavía es "demasiado pronto" para conocer la causa exacta de lo ocurrido, aunque quiso lanzar un mensaje de optimismo. "Ha sido un día muy duro, pero reconstruiremos lo que sea necesario y volveremos a volar. Vale la pena", afirmó.

New Glenn lleva más de una década en desarrollo y es una pieza central de los planes de Blue Origin para competir con otras compañías aeroespaciales, especialmente en el mercado de lanzamientos de satélites y futuras misiones relacionadas con la Luna. Además, el vehículo está llamado a desempeñar un papel relevante dentro del programa Artemis de la NASA, destinado a llevar astronautas de nuevo al satélite.

La explosión llega, además, semanas después de otro contratiempo técnico relacionado con un fallo de motor y amenaza con retrasar varias misiones previstas. El próximo vuelo de New Glenn estaba programado para principios de junio con el objetivo de desplegar decenas de satélites de internet de Amazon, aunque ahora ese calendario queda en el aire.

A esto se suma otro problema: los daños sufridos en la plataforma de lanzamiento LC-36, actualmente la única operativa para el cohete New Glenn. Si la infraestructura se ha dañado mucho, Blue Origin podría enfrentarse a un parón todavía mayor.