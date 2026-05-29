El nuevo Xiaomi Watch S5 llega con diseño y prestaciones premium

En el evento de presentación de los Xiaomi 17T, Xiaomi ha presentado varios dispositivos adicionales, destacando algunos de sus wearables más interesantes y solventes. Se trata entre otros de su nuevo reloj inteligente, el gran Xiaomi Watch S5 de 46 mm, un modelo que sin duda alguna nos ofrece todo lo que podemos esperar de un reloj de alta gama, pero por la mitad de lo que vale un Apple Watch o un Galaxy Watch, y eso, se nota mucho en el bolsillo, pero prácticamente ni lo notamos en el bolsillo.

Precio y disponibilidad

El nuevo Xiaomi Watch S5 se estrena en España con un precio de 179,99 euros. Y lo hace en varios colores, como son el azul cerámico, el negro, plata y el verde jungla. Como decíamos, se trata de una única versión de 46 mm, que por tanto tiene un tamaño generoso en nuestra muñeca.

El nuevo Xiaomi Watch S5 | Xiaomi

Ficha técnica del nuevo Xiaomi Watch S5

Sin duda es su gran apuesta, el diseño y prestaciones premium a un precio muy ajustado. Este nuevo reloj llega con un diseño premium con cuerpo fabricado en acero inoxidable 316L. Esto le da un peso de solo 46 gramos, así como un perfil de 10,99 mm, lo que le hace resistente a la corrosión y mucho más durable.

Cuenta con una pantalla AMOLED de 1,48 pulgadas y resolución de 480 x 480 píxeles, que destaca por el bisel ultrafino de 2,6 mm, siendo un 40 % más estrecho que en la generación anterior. Es ideal para el uso en exteriores, con un brillo máximo de 2500 nits, y permite una visibilidad perfecta incluso bajo luz solar intensa.

También estrena una función para evitar toques accidentales producidos por gotas de agua. La batería de larga duración nos brinda una autonomía de hasta 21 días con un uso ligero, 14 días con un uso normal y 9 días manteniendo la pantalla siempre activa. A la hora de monitorizar nuestra actividad física, ofrece más de 150 modos deportivos. Gracias al chip de posicionamiento GNSS de doble frecuencia, es compatible con cinco sistemas satelitales, y ha mejorado la precisión en un 33 %.

En el entorno outdoor, es capaz de descargar mapas sin conexión a todo color, guiando la ruta y ofreciendo opciones de backtracking para regresar al inicio, además nos alertas si nos desviamos del camino. Es un reloj que destaca a la hora de monitorizar sesiones de ciclismo, con conexión a potenciómetros Bluetooth de terceros para transmitir nuestra frecuencia cardíaca a un ciclocomputador.

También para el running, evaluando postura y métricas, como el tiempo de contacto con el suelo o la oscilación vertical. Incluso si practicamos esquí, registra datos específicos e incluye una función de detección de caídas con llamada automática de emergencia si el usuario no responde en 60 segundos. Cuando se trata de monitorizar nuestro estado de salud, ahora ofrece un nuevo sensor de frecuencia cardíaca con cuatro LED y un algoritmo mejorado que alcanza un 98,4 % de precisión.

También monitoriza de forma continua el oxígeno en sangre, el estrés y el ciclo menstrual. Uno de los puntos más fuertes es la monitorización de sueño avanzada con un nuevo algoritmo 2.0, que ha sido desarrollado en colaboración con expertos internacionales. Con el se analizan detalladamente las fases del descanso y ofrece informes y plan de mejora personalizado. También podemos hacer un chequeo rápido de salud global con un solo toque en el reloj. No se puede pedir más por menos.