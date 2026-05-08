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NUEVA FUNCIÓN

Así puedes enviar archivos a Alexa+ para mejorar su contexto

Una de las novedades más importantes de la nueva Alexa es su capacidad de procesar documentos que después darán contexto a nuestras conversaciones.

El nuevo Amazon Echo Show 11

El nuevo Amazon Echo Show 11Amazon

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La integración de la inteligencia artificial ha sido el último paso que han dado desde Amazon en el desarrollo de su ecosistema. Con la llegada de Alexa+ además de una conversación más natural, gracias a su motor de inteligencia generativa es capaz de procesar archivos y ofrecernos funcionalidades que hasta ahora no era posible, aumentando nuestra productividad.

Alexa+, envía y resume correos y documentos

Una de las novedades que nos ofrece la nueva y mejorada Alexa es la de gestionar nuestra información diaria, pudiendo incluir integrar la bandeja de entrada de nuestro email y tus documentos. Con lo que podremos pedirle ayuda para que recuerde y nos ayude a organizar la información importante. Algo que podemos hacer con un proceso fácil y sencillo que a continuación, te contamos cómo llevarlo a cabo.

Enviando documentos a Alexa+
Enviando documentos a Alexa+ | TecnoXplora

Para poder procesar toda esta información es importante antes de empezar vincular y autorizar a Alexa el acceso al correo electrónico. Algo que podemos hacer de forma rápida y sencilla desde su app siguiendo los siguientes pasos:

  • Abre la app Alexa y toca el icono Más (representado por tres líneas).
  • Dirígete a la sección de Configuración.
  • Selecciona el apartado de Comunicación.
  • Busca y pulsa sobre la opción E-mail a Alexa.
  • Sigue los pasos en pantalla para Añadir otra cuenta o simplemente confirma para continuar con la cuenta que ya te sugiere el sistema.

Recibirás un correo de verificación, una vez completados todos los trámites con la dirección vinculada y verificada, podemos comenzar. Para poder enviar cualquier archivo o contenido a Alexa, además de tener acceso a nuestros correos, también podemos usar la dirección de correo habilitada para este propósito alexa@alexa.com. Desde tu cuenta de correo o desde la de los miembros de tu familia, las cuales las puedes añadir desde la app.

A la cual podemos enviar o reenviar, cualquier correo que nos parezca importante o que queramos que tenga en cuenta. A través de este también podemos hacerle llegar documentos o imágenes adjuntos, los cuales de forma automática pasarán a formar parte de la base de conocimientos del asistente. Dando acceso a funciones avanzadas de asistencia impulsadas por la inteligencia artificial.

Ahora podemos pedirle que resuma el contenido de un hilo larguísimo de mail o un documento extenso. Al mismo tiempo que puede ayudarnos a redactar respuestas adecuadas a los correos electrónicos. Además de realizar consultas específicas sobre los contenidos que hemos compartido, dando acceso al resto de los habitantes de tu hogar a estos. E incluir en nuestro calendario eventos y recordatorios, para que no se nos pase nada a la hora de organizar la agenda.

Y todo de la forma más sencilla, simplemente enviando un correo, lo que supone un salto cualitativo en la productividad. Convirtiendo a la nueva Alexa en un asistente ejecutivo, dejando de ser un simple altavoz inteligente, lo que le permite ahora procesar documentos y organizar nuestra agenda. Únicamente usando nuestra voz, lo que nos hace mucho más sencilla nuestra vida.

La función de WhatsApp que muy pocos conocen para escanear y mandar documentos en PDF

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