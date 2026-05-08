Así puedes enviar archivos a Alexa+ para mejorar su contexto

La integración de la inteligencia artificial ha sido el último paso que han dado desde Amazon en el desarrollo de su ecosistema. Con la llegada de Alexa+ además de una conversación más natural, gracias a su motor de inteligencia generativa es capaz de procesar archivos y ofrecernos funcionalidades que hasta ahora no era posible, aumentando nuestra productividad.

Alexa+, envía y resume correos y documentos

Una de las novedades que nos ofrece la nueva y mejorada Alexa es la de gestionar nuestra información diaria, pudiendo incluir integrar la bandeja de entrada de nuestro email y tus documentos. Con lo que podremos pedirle ayuda para que recuerde y nos ayude a organizar la información importante. Algo que podemos hacer con un proceso fácil y sencillo que a continuación, te contamos cómo llevarlo a cabo.

Enviando documentos a Alexa+ | TecnoXplora

Para poder procesar toda esta información es importante antes de empezar vincular y autorizar a Alexa el acceso al correo electrónico. Algo que podemos hacer de forma rápida y sencilla desde su app siguiendo los siguientes pasos:

Abre la app Alexa y toca el icono Más (representado por tres líneas).

y toca el icono (representado por tres líneas). Dirígete a la sección de Configuración .

. Selecciona el apartado de Comunicación .

. Busca y pulsa sobre la opción E-mail a Alexa.

Sigue los pasos en pantalla para Añadir otra cuenta o simplemente confirma para continuar con la cuenta que ya te sugiere el sistema.

Recibirás un correo de verificación, una vez completados todos los trámites con la dirección vinculada y verificada, podemos comenzar. Para poder enviar cualquier archivo o contenido a Alexa, además de tener acceso a nuestros correos, también podemos usar la dirección de correo habilitada para este propósito alexa@alexa.com. Desde tu cuenta de correo o desde la de los miembros de tu familia, las cuales las puedes añadir desde la app.

A la cual podemos enviar o reenviar, cualquier correo que nos parezca importante o que queramos que tenga en cuenta. A través de este también podemos hacerle llegar documentos o imágenes adjuntos, los cuales de forma automática pasarán a formar parte de la base de conocimientos del asistente. Dando acceso a funciones avanzadas de asistencia impulsadas por la inteligencia artificial.

Ahora podemos pedirle que resuma el contenido de un hilo larguísimo de mail o un documento extenso. Al mismo tiempo que puede ayudarnos a redactar respuestas adecuadas a los correos electrónicos. Además de realizar consultas específicas sobre los contenidos que hemos compartido, dando acceso al resto de los habitantes de tu hogar a estos. E incluir en nuestro calendario eventos y recordatorios, para que no se nos pase nada a la hora de organizar la agenda.

Y todo de la forma más sencilla, simplemente enviando un correo, lo que supone un salto cualitativo en la productividad. Convirtiendo a la nueva Alexa en un asistente ejecutivo, dejando de ser un simple altavoz inteligente, lo que le permite ahora procesar documentos y organizar nuestra agenda. Únicamente usando nuestra voz, lo que nos hace mucho más sencilla nuestra vida.