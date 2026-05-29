Las fundas del iPhone Fold confirman su diseño con detalle

Cada vez queda menos para que el primer iPhone plegable sea una realidad. Eso ocurrirá con casi total seguridad el próximo mes de septiembre ya que este año se espera una parrilla de salida en la keynote un tanto diferente a lo habitual. Solo se presentarán los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, y vendrán acompañados de iPhone Fold, los otros iPhone 18 se pospondrán para 2027. Y ahora hemos conocido unas imágenes que muestran con bastante detalle cómo sera este primer plegable y vienen a confirmar su sorprendente diseño.

Un diseño súper ancho al estilo iPad

Visto en las imágenes que se han dejado ver en la red social china weibo, seguramene de alguien cercano a la cadena de suministro de Apple y de fabricantes de accesorios, se puede apreciar claramente que el aspecto de este teléfono va a ser muy diferente del habitual incluso si hablamos de un plegable. Y es que desde fuera, en la parte de la pantalale externa, se ve un móvil muy chato en terminos de altura.

No hay más que ver el tamaño de la cámara de fotos, que parece enorme respecto del resto de la trasera. Y no es porque lo sensores sean grandes, sino porque esa trasera es muy compacta. De hecho se espera que la pantalla externa no llegue a los 5,5 pulgadas. Por eso parece tan achatado el teléfono, y porque realmente es mucho más bajo que la mayoría de plegables tipo fold.

La funda donde se ve el iPhone Fold es de color negro, y como veis en la parte trasera superior, hay un módulo de cámara similar al del iPhone Air, en forma de pastilla, también parecido al de los Google Pixel, con dos sensores, un flash LED y lo que parece el sensor LiDAR. Como decíamos, la proporción del módulo de cámara respecto del resto del teléfono es mucho más grande de lo habitual.

Y es que podemos ver que la pantalla delantera tiene un tamaño extremadamente compacto. La trasera también muestra el aro tradicional de Magsafe, que permite la carga inalámbirica. Y en el lateral, podemos ver una hendidura en la funda, que parece ser donde se aloja el botón de encendido, que en este modelo podría llegar a tener el uso de lector de huellas, porque como veis, lo que no aparece en estos render es un Face ID en el frontal de la pantalla externa.

El nombre final de este teléfono sería el de iPhone Ultra, y tendría un grosor desplegado de solo 4,7 mm, mientras que plegado sería de 9,23 mm. La pantalla plegable tendría una diagonal de 7,8 pulgadas, mientras que la externa, como dijimos, sería de 5,5 pulgadas. Se espera que cuente con una cámara de 48 megapíxeles, incorpore el procesador Apple A20 Pro y una batería de más o menos 5500mAh, de las más grandes entre los plegables curiosamente.