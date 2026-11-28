La forma en la que consumimos música y radio ha cambiado; atrás quedaron los transistores en los que teníamos que girar una rueda para buscar las emisoras. La era digital lo ha transformado y ahora disponemos de sistemas de audio domésticos mucho más sofisticados.

El sistema todo en uno que moderniza la radio clásica

Con la llegada de dispositivos, por poner un ejemplo, como la Teufel Radio 3SIXTY, que, por otro lado, es un dispositivo muy poco común en la actualidad. La cosa cambia, aunque cuenta con una estética clásica de radio de sobremesa, en su interior guarda tecnología de streaming y una acústica avanzada.

Teufel Radio 3SIXTY | Teufel Radio

Un dispositivo que destaca por su capacidad de recepción, en la que combina la recepción de la radio FM clásica con RDS, incorporando radio digital DAB+ con la que se consigue una mayor claridad, evitando las interferencias. Además de radio por internet a través de conexión Wi-Fi, lo que nos da acceso a miles de emisoras de todo el mundo.

En su memoria interna podemos almacenar hasta 150 presintonías repartidas en varias categorías como FM, DAB+, radio por Internet, Spotify y Amazon Music, en las cuales podemos almacenar hasta 30.

Un completo centro de multimedia conectado en el cual se integra de forma nativa tanto Amazon Music como Spotify, lo que nos ofrece la opción de reproducir a través de Wi-fi de banda ancha sin depender del móvil.

La compatibilidad con Alexa y Google Assistant permite el control por voz tanto de la reproducción como de otras funciones. Al mismo tiempo que podemos hacerlos directamente desde sus diales físicos o a través de la app de Teufel Remote, disponible tanto para Android como para iPhone.

Además de conectividad Wi-Fi, incluye Bluetooth 5.0, puerto USB y entrada auxiliar de 3,5 mm. Y otras funciones inteligentes como temporizador de apagado o despertador inteligente con reloj y doble alarma personalizable con la emisora o fuente elegida.

Por lo que realmente destaca es por la configuración de sus altavoces, compuesta por dos altavoces de banda ancha y un subwoofer integrado de 90 mm con sistema bass-reflex orientado hacia abajo. Para darle una mayor dispersión al sonido, cuenta además con tecnología Dynamore 360º, llegando el sonido de forma equilibrada hasta cualquier lugar de la estancia. No debemos olvidar los 30 W RMS de potencia, un nivel máximo de presión sonora de 95 dB y una respuesta de frecuencia de 55 Hz a 20.000 Hz, que ofrece, incluso a volúmenes altos en salones medianos y grandes, agudos nítidos sin distorsión y medios definidos.

En definitiva, la alternativa perfecta para los que buscan la mejor calidad de sonido y todas las prestaciones en un solo dispositivo, sin renunciar al diseño clásico de una radio. Comuna potencia superior a la que nos ofrecen los receptores convencionales, al mismo tiempo que integra la tecnología digital, la conectividad inalámbrica y potencia acústica, convirtiéndola en un dispositivo versátil y fácil de manejar.