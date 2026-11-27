Sin duda es un día en el que muchos estamos buscando las mejores ofertas para darnos un homenaje, o para adelantar regalos de Navidades al mejor precio. Y hoy ya os hemos contado que el iPhone Air está a precio de derribo, y ahora nos hemos fajado en un dispositivo que siempre triunfa en estas jornadas de ofertas, como son los drones. En este caso es uno de los más inteligentes de DJI, porque nos ofrece vuelo autónomo que es perfecto para quienes se inician en este apasionante mundo, y además funciona como una cámara selfie voladora.

DJI Neo 2 a precio de derribo

Es el dron para hacer selfies más moderno de DJI, y está a un precio espectacular. Y es que podemos hacernos con él por tan solo 130 euros, cuando su precio original es de 239 euros. Por tanto, hablamos de más de 100 euros de descuento, lo que es casi el 50% respecto del precio original.

Eso sí, hablamos de la edición en la que solo viene el dron. Pero, como vais a comprobar, es algo que no lo penaliza en absoluto, por lo que nos permite disfrutar de él sin mandos o accesorios. Se puede encontrar en Aliexpress introduciendo el código ESBF20 y pagando mediante Paypal.

Un dron para hacer selfies y mucho más

Hablamos del dron más ligero de DJI, ya que tiene un peso de apenas 135 gramos, lo que permite volarlo en muchos más lugares sin violar las normativas y siendo respetuosos con el resto de personas que nos rodean. No requiere licencia de piloto en la mayoría de escenarios recreativos. Como decíamos antes, no es un problema que solo venga el dron, porque precisamente una de sus grandes ventajas es que no hace falta usarlo con un mando.

Despega y aterriza directamente desde la palma de la mano pulsando un botón superior, ejecutando modos inteligentes como seguimiento automático de sujetos o QuickShots. También podemos usarlo con el smartphone, mediante la app DJI Fly, con alcance Wi-Fi de hasta 50 metros o comandos de voz. Es compatible con numerosos accesorios DJI, como mandos tradicionales, como el RC-N3, usando transmisión O4, e incluso con gafas DJI Goggles 3 y controladores de movimiento para experiencias de vuelo inmersivo FPV.

Por lo que podemos expandirlo a nuestro ritmo según nuestras necesidades. A nivel técnico, incorpora un sensor de 1/2 pulgada capaz de capturar fotografías de 12 megapíxeles y grabar vídeo en 4K a 30 fps, además de formato vertical 1080p. Cuenta con un estabilizador mecánico de un solo eje apoyado por estabilización electrónica. Y algo muy importante, cuenta con su propio almacenamiento interno, por lo que si no quieres, no hace falta contar con una tarjeta microSD de alta velocidad.

Almacena los archivos en 22 GB de memoria interna, y ofrece una autonomía aproximada de 18 minutos por batería, resistiendo vientos de hasta nivel 4, con velocidades de 8 m/s. Por lo que hablamos de una auténtica cámara voladora, que puede seguirnos mientras paseamos, montamos en bici, hacemos acrobacias o bailamos. Y todo a un precio que, desde luego, lo convierte en uno de los grandes chollos de este Black Friday.