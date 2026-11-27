El Black Friday ha llegado y, aunque la mayoría de las tiendas llevan días o incluso semanas con descuentos en sus productos, hoy es el día oficial. Si estabas esperando este día para comprarte algo que necesitas pero no sabes dónde lo puedes encontrar con mejor precio, te contamos un truco con el que acertarás seguro.

Se trata de la inteligencia artificial. En este caso en concreto, ChatGPT. Y es que puede ayudarte de muchas maneras, como haciéndote comparativas de precios para ayudarte a encontrar dónde está todo más barato.

Qué preguntarle a ChatGPT

Si tienes claro qué producto quieres comprarte pero no sabes en qué tienda ofrecen mejores descuentos, solo tienes que preguntárselo a ChatGPT. Para ello, preguntamos a ChatGPT en qué tienda online y de España lo podemos encontrar más barato.

Si por ejemplo estás pensando en comprarte un teléfono móvil pero no sabes qué modelo elegir, también puedes pedir a la inteligencia artificial que te haga una sugerencia sobre los mejores móviles en relación calidad/ precio.

Y no solo eso. ChatGPT te ofrece infinitas posibilidades para este tipo de días. Puedes pedirle reseñas sobre productos, preguntarle qué tiendas ofrecen mayores descuentos en este día, o incluso decirle que te haga una lista de la compra para el Black Friday.

Así que, ya lo sabes, si todavía tienes duda en alguna de tus compras, recurrir a la inteligencia artificial es una muy buena opción.