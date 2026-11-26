Estamos a menos de 24 horas del gran día, el Black Friday 2026, que una vez más sirve de trampolín directo a las Navidades y nos permite hacernos con muchos de esos regalos a precios bastante accesibles. Y en esta ocasión os traemos un listado bastante extenso de dispositivos rebajado, en total más de 130 ofertas de algunas de las marcas más reconocidas y en diferentes comercios. Desde sus tiendas oficiales, a Amazon, PcComponentes o MediaMarkt.

Ofertas para todos los bolsillos y necesidades

En este listado encontramos dispositivos como smartphones, tabletas, wearables, robots aspiradores, ordenadores portátiles, y en definitiva, esos productos que buscan mayoritariamente los consumidores estos días, porque desde luego hay ofertas bastante llamativas. Todas ellas tienen descuentos suculentos o precios finales muy por debajo del habitual.

Para hacernos una idea del impacto del Black Friday, el 62% de los consumidores españoles compró durante el Black Friday de 2025, según un estudio de Ipsos para Amazon ,una cifra que para 2026 se espera que suba al 71%. Por su parte, la encuesta previa del Observatorio Cetelem situaba la intención de compra de 2025 en el 68%.

El modelo híbrido fue el mayoritario en 2025. Según Cetelem, el 49% combinó tienda física y online, más de 9 puntos respecto a 2024, el 40% compró exclusivamente por internet y el 11% solo en tienda física. En 2025, el 20% de los compradores ya utilizó herramientas de inteligencia artificial, y el 88% de ellos lo hizo específicamente para comparar precios. Y sin más dilación, pasamos a conocer todas esas ofertas.

Smartphones y Teléfonos

OPPO Find X10 Pro Max 12 GB y 512 GB por 1.699 € con un descuento de 100 € en Tienda Oficial OPPO

OPPO Find X10 12 GB y 256 GB por 1.199 € con un descuento de 200 € en Tienda Oficial OPPO

Motorola signature por 849,90 € con un descuento del 15% en El Corte Inglés

Motorola edge 70 fusion con moto buds 2 por 399 € en MediaMarkt y 399,90 € en El Corte Inglés con un descuento del 20%

Motorola moto g77 512 GB y 8 GB RAM por 249,90 € con un descuento del 37% en El Corte Inglés

Motorola moto g77 con moto buds 2 por 229 € con un descuento del 34% en MediaMarkt

vivo X500 Pro Max 1 TB por 2.199 € con un descuento de 300 € en Tienda Oficial vivo

vivo X500 Pro Max Bundle 512 GB por 1.699 € con un descuento de 300 € en Tienda Oficial vivo

vivo X500 Pro Bundle 256 GB por 1.399 € con un descuento de 200 € en Tienda Oficial vivo

vivo X300 Ultra 1 TB y 16 GB por 1.599 € con un descuento del 20% en Tienda Oficial vivo

vivo X300 Ultra Bundle por 2.099 € con un descuento de 300 € en Tienda Oficial vivo

vivo X Fold6 Plegable Estándar por 1.999 € con un descuento de 200 € en Tienda Oficial vivo

vivo X Fold6 Bundle por 2.159 € con un descuento de 240 € en Tienda Oficial vivo

vivo X300 FE 512 GB por 819 € con un descuento del 18% en Tienda Oficial vivo

vivo V70 5G 12 GB y 512 GB por 599 € con un descuento de 150 € en Tienda Oficial vivo

SPC Zeus 2 Elite Smartphone 6,7 pulgadas para mayores por 229,90 € con un descuento del 23% en Amazon y web de SPC

SPC Wuum One Dispositivo evolutivo infantil por 150,98 € con un descuento del 11% en Amazon y web de SPC

SPC WF100 Teléfono de sobremesa con SIM por 112,99 € con un descuento del 13% en Amazon y web de SPC

SPC Polaris Pure Móvil 4G teclas grandes por 59,99 € con un descuento del 14% en Amazon y web de SPC

SPC Wild Teléfono 4G concha infantil sin internet por 49,89 € con un descuento del 29% en Amazon y web de SPC

SPC Wild Cool Teléfono básico 4G desconexión por 46,55 € con un descuento del 22% en Amazon y web de SPC

SPC Stella 3 Móvil 4G de tapa para mayores por 46,21 € con un descuento del 23% en Amazon y web de SPC

Nuevos Oppo Find X10 Pro Max | Oppo

Portátiles

Portátil ASUS Zenbook 14 Copilot Plus PC por 699,99 € con un descuento del 13% en Tienda Oficial ASUS

Acer Nitro V 15 ANV15 52 Core 9 270H 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5060 por 1.389 € con un descuento del 18% en Tienda Oficial Acer

Acer Nitro V 16 AI ANV16 42 R2KX Ryzen 7 8845HS 16 GB RAM 512 GB SSD RTX 5050 por 1.099 € con un descuento del 18% en Tienda Oficial Acer

Acer Nitro V 15 ANV15 52 Core i5 13420H 16 GB RAM 512 GB SSD RTX 5050 por 869 € con un descuento del 17% en Tienda Oficial Acer

Acer Swift Air 14 SFA14 I31 56CJ Core 5 320 8 GB RAM 512 GB SSD por 849 € con un descuento del 14% en Tienda Oficial Acer

Acer Aspire Lite 15 AL15 45P R4UY Ryzen 7 5825U 8 GB RAM 512 GB SSD por 599 € con un descuento del 8% en Tienda Oficial Acer

Acer Aspire Lite 15 AL15 47P R214 Ryzen 3 5400U 8 GB RAM 256 GB SSD por 449 € con un descuento del 35% en Tienda Oficial Acer

Acer Aspire Go 15 por 529 € con un descuento del 16% en Tienda Oficial Acer

Acer Chromebook Plus 514 CB514 3HR5JQ por 449 € con un descuento del 26% en Tienda Oficial Acer

Acer Chromebook 315 CB315 7H C6FD por 299 € con un descuento del 37% en Tienda Oficial Acer

Acer Chromebook 315 EAN 4711474939043 por 208 € con un descuento del 23% en Tienda Oficial Acer

Tabletas

OPPO Pad 5 8GB RAM 128GB por 349 € con un descuento del 30% en la tienda oficial de OPPO

Acer Iconia X12 12,6 pulgadas AMOLED 8 GB RAM 256 GB por 279 € con un descuento del 20% en Tienda Oficial Acer

Acer Iconia V11 11 pulgadas WUXGA 90 Hz 8 GB RAM 256 GB por 179 € con un descuento del 17% en Tienda Oficial Acer

Nueva Oppo Pad 5 | Oppo

Monitores

Acer Nitro KG240YW3bmiipx 24 pulgadas IPS Full HD 240 Hz por 89 € con un descuento del 24% en Tienda Oficial Acer

Acer SA242YH1bi 24 pulgadas VA Full HD 100 Hz por 59,90 € con un descuento del 23% en Tienda Oficial Acer

Wearables

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro Black por 224,50 € con un descuento del 25% en Tienda Oficial HUAWEI

HUAWEI WATCH GT 6 Rose Gold por 226,28 € con un descuento del 24% en Tienda Oficial HUAWEI

OPPO Watch 5 por 149 € con un descuento de 20 € en Tienda Oficial OPPO

vivo Watch GT 2 por 109 € con un descuento del 27% en Tienda Oficial vivo

SPC Smartee 4G Kids Reloj inteligente infantil por 72,15 € con un descuento del 34% en Amazon y web de SPC

SPC Boost Buds Auriculares True Wireless por 4,99 € con un descuento del 87% en Amazon y web de SPC

HUAWEI FreeClip 2 Black por 159 € con un descuento del 20% en Tienda Oficial HUAWEI

Robots Aspiradores

iRobot Roomba 115 Combo Blanco y Negro por 129,00 € con un descuento del 48% en Amazon y web de iRobot

iRobot Roomba 115 Combo con Base AutoEmpty por 179,00 € con un descuento del 49% en Amazon y web de iRobot

iRobot Roomba Plus 416 Combo con Base AutoWash Blanco por 279,00 € con un descuento del 49% exclusivo en Amazon

iRobot Roomba Plus 516 Combo con Base AutoWash Negro por 329,00 € con un descuento del 49% exclusivo en Amazon

iRobot Roomba Plus 576 Combo con Base AutoWash Negro por 379,00 € con un descuento del 49% exclusivo en Amazon

iRobot Roomba Plus 676 Combo con Base AutoWash Negro por 499,00 € con un descuento del 41% exclusivo en Amazon

iRobot Roomba Max 875 Combo con Base AutoWash Negro por 699,00 € con un descuento del 42% en Amazon y web de iRobot

Roomba Mini con Base AutoEmpty por 249,00 € con un descuento del 38% en web oficial iRobot y Amazon

Roomba Plus 415 Combo con Base AutoWash por 279,00 € con un descuento del 44% en web oficial iRobot y Amazon

Roomba Plus 515 Combo con Base AutoWash por 349,00 € con un descuento del 42% en web oficial iRobot y Amazon

Roomba Plus 575 Combo con Base AutoWash por 379,00 € con un descuento del 46% en web oficial iRobot y Amazon

Roomba Plus 675 con Base AutoWash por 569,00 € con un descuento del 29% en web oficial iRobot y Amazon

Robot Roomba Max 715 Vac con Base AutoEmpty por 399,00 € con un descuento del 37% en web oficial iRobot y Amazon

Roomba Max 775 Combo con Base AutoWash por 529,00 € con un descuento del 41% en web oficial iRobot y Amazon

Robot aspirador Dreame D30 Ultra por 299,00 € con un descuento del 9% exclusivo en MediaMarkt

Robot aspirador Dreame X60 Pro Ultra Complete por 999,00 € con un descuento del 33% en web oficial Dreame Amazon MediaMarkt El Corte Inglés y PcComponentes

Robot aspirador Dreame L50s Pro Ultra por 499,00 € con un descuento del 33% en web oficial Dreame Amazon MediaMarkt El Corte Inglés y PcComponentes

Robot aspirador Dreame L10s Ultra Gen 3 por 329,00 € con un descuento del 34% en web oficial Dreame Amazon MediaMarkt El Corte Inglés y PcComponentes

Aspiradora seco y húmedo Dreame T16 Pro Steam por 529,00 € con un descuento del 18% en web oficial Dreame Amazon MediaMarkt El Corte Inglés y PcComponentes

Aspirador sin cable Dreame Z30 Pro Aqua por 379,00 € con un descuento del 37% en web oficial Dreame Amazon MediaMarkt El Corte Inglés y PcComponentes

Aspirador sin cable Dreame V20 Pro por 279,00 € con un descuento del 30% en web oficial Dreame Amazon MediaMarkt El Corte Inglés y PcComponentes

Robot aspirador MOVA Z60 Ultra Roller Complete por 569,00 € con un descuento del 48% en web oficial MOVA

Robot aspirador MOVA S70 Roller por 399,00 € con un descuento del 33% en web oficial MOVA y Amazon

Robot aspirador MOVA E50 Ultra por 299,00 € con un descuento del 25% en web oficial MOVA

Aspirador friegasuelos MOVA X4 Pro por 229,00 € con un descuento del 43% en web oficial MOVA y Amazon

Aspirador sin cable MOVA S4 Detect por 99,00 € con un descuento del 60% en web oficial MOVA

Robot limpiacristales MOVA T1 Station por 399,00 € con un descuento del 20% en web oficial MOVA y Amazon

Roborock Saros 20 Set por 799 € con un descuento del 46% en Tienda Oficial Roborock

Roborock Qrevo S Pro Negro por 349,99 € con un descuento del 40% en Tienda Oficial Roborock

Roborock Qrevo 2 Pro Set Blanco por 299 € con un descuento del 57% en Tienda Oficial Roborock

Roborock F25 GT Gen2 por 149 € con un descuento del 50% en Tienda Oficial Roborock

Dreame X60 Pro Ultra Complete | Dreame

Freidoras de Aire

Cosori Freidora Turbo Tower Pro Smart Gris oscuro y plata por 227,99 € con un descuento del 19% en Amazon

Cosori Freidora Dual Blaze TwinFry Compact 8,6L por 149,98 € con un descuento del 21% en Amazon

Cosori Freidora Dual Blaze TwinFry 10L Gris oscuro y negro por 188,93 € con un descuento del 18% en Amazon

Cosori Freidora Turbo Tower Pro 10,8L Gris oscuro y plata por 206,98 € con un descuento del 20% en Amazon

Freidora Turbo Tower Pro Smart 10,8L Gris oscuro y plata por 229,99 € con un descuento del 18% en Tienda Oficial Cosori

Freidora de aire Turbo Tower Pro 10,8L Gris oscuro y plata por 209,99 € con un descuento del 19% en Tienda Oficial Cosori

Freidora de aire Turbo Tower Compact 8,6L por 159,99 € con un descuento del 11% en Tienda Oficial Cosori

Cosori Freidora Turbo Tower Pro Smart Chef Edition 10,8L Gris oscuro y oro por 223,99 € con un descuento del 20% en MediaMarkt y El Corte Inglés

Cosori Freidora Dual Blaze TwinFry 10L Gris oscuro y oro por 189,99 € con un descuento del 17% en MediaMarkt y El Corte Inglés

Freidora de aire Dreame Tasti por 99,00 € con un descuento del 34% en web oficial Dreame Amazon MediaMarkt El Corte Inglés y PcComponentes

Freidora de aire MOVA AeroChef FD20 Pro 9L por 75,00 € con un descuento del 50% en web oficial MOVA y Amazon

Hogar inteligente

Humidificador Dreame H40 por 99,00 € con un descuento del 50% en web oficial Dreame Amazon MediaMarkt El Corte Inglés y PcComponentes

Calefactor humidificador Dreame W20 por 179,00 € con un descuento del 10% en web oficial Dreame Amazon MediaMarkt El Corte Inglés y PcComponentes

Arenero autolimpiable gatos MeowgicPod LR10 Prime por 299,00 € con un descuento del 40% en web oficial MOVA y Amazon

Robots cortacésped

Robot cortacésped Dreame A2 1200 por 799,00 € con un descuento del 43% en web oficial Dreame Amazon MediaMarkt El Corte Inglés y PcComponentes

Robot cortacésped Dreame A2 3000 por 949,00 € con un descuento del 53% en web oficial Dreame Amazon MediaMarkt El Corte Inglés y PcComponentes

Robot cortacésped MOVA LiDAX Ultra 800 por 699,00 € con un descuento del 26% en Amazon

Robot cortacésped MOVA LiDAX Ultra 1600 por 799,00 € con un descuento del 47% en Amazon

DREAME A2 | DREAME

Energía Portátil

Estación portátil DELTA 3 Max y Panel 220W por 1.149,00 € con un descuento del 32% en EcoFlow España

Estación portátil DELTA 3 Classic y Panel 160W por 698,00 € con un descuento del 18% en EcoFlow España

Estación portátil DELTA 3 Max por 949,00 € con un descuento del 27% en EcoFlow España

Estación portátil DELTA 3 Plus y Panel 220W por 999,00 € con un descuento del 29% en EcoFlow España

Sistema solar STREAM 5000 por 1.699,00 € con un descuento del 11% en EcoFlow España

Sistema solar STREAM 5000 y 4 paneles 500W por 2.199,00 € con un descuento del 19% en EcoFlow España

Cuidado Personal

Moldeador de pelo Dreame Airstyle Pro 2 por 229,00 € con un descuento del 23% en web oficial Dreame Amazon MediaMarkt El Corte Inglés y PcComponentes

Secador de pelo MOVA Aero C por 99,00 € con un descuento del 50% en web oficial MOVA

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