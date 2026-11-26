Como es habitual, muchos de los móviles que lanza Redmi en China terminan llegando al mercado europeo en forma de teléfono Poco. Será el caso probablemente del Redmi K100 Ultra, que se convertiría en el Poco F10 Ultra en su llegada a las tiendas españolas. Ahora hemos conocido algunas características clave de su cámara de fotos, al menos de la versión china, que ya nos adelanta cómo será el teléfono más avanzado lanzado nunca por Redmi en su país de origen.

¿Qué nos dice su cámara de fotos?

La información proviene del filtrador con mejor reputación de China, por lo que podemos dar casi por seguras estas características. Lo que ahora hemos conocido es que este esperado teléfono de Redmi contará con tres sensores traseros de 50 megapíxeles cada uno. El principal tendrá un tamaño de 1/1.3", mientras que también habrá un ultra gran angular que mejorará respecto de anteriores generaciones. El telefoto nos ofrecerá un zoom de 3x óptico. En términos de cámara selfie, habría un sensor de 32 megapíxeles.

Esto es un gran salto respecto del Redmi K90 Ultra, que contaba con dos sensores en lugar de tres, y con el ultra gran angular de solo 8 megapíxeles, por lo que la mejora es evidente en lo que a la cámara se refiere. Y es que en los K de Redmi, la palabra Ultra no tiene el mismo significado que en los Ultra de Xiaomi, por ejemplo, donde tenemos las mejores cámaras Leica, o en los Ultra de otros fabricantes, que apuestan siempre por las mejores cámaras de fotos.

En este caso, los K de Redmi suelen destacar por la gran potencia de procesamiento que ofrecen, o grandes baterías, a precios muy contenidos, por debajo del precio de un tope de gama, pero con un rendimiento similar. Parece que la pantalla también será uno de los grandes atractivos de este nuevo Redmi K100 Ultra, que llegaría como el Poco F10 Ultra a España.

Y es que Digital Chat Station destaca esta como una de las características más interesantes del nuevo teléfono, imaginamos que por unos biseles prácticamente invisibles en una pantalla totalmente plana. En términos de rendimiento, sería un auténtico tope de gama. Porque, según las filtraciones previas, contaría con un procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro o un Snapdragon 8 Elite 6 Pro, nos inclinamos por este último, en base a las anteriores generaciones.

También se espera una batería muy grande, con una capacidad de 10.000 mAh y una potencia de carga de 100 W con cables, y de 50 W sin cables. Por lo que una vez más el secreto de estos teléfonos será ofrecer el rendimiento de un Xiaomi 18 Pro a precio de móvil de gama media premium, y renunciando a una cámara de primer nivel.