Aunque todavía no ha sido presentado, Nothing ha desvelado imágenes donde podemos ver de forma más clara su primer dispositivo de hardware centrado en la IA. Y cuanto más se ha ido desvelando de él, menos sorpresa ha causado. La primera imagen era prometedora, mostrando solo una parte del dispositivo, y dando la sensación de estar ante algo diferente. Ahora una nueva imagen nos muestra lo que es realmente, y la verdad es que ha perdido bastante de su magnetismo.

Este es el aspecto del Nothing Ear (note)

Nothing ha desvelado por fin de manera oficial un aspecto de su inminente Ear (note), unos auriculares que parece serán bastante similares a otros que hemos conocido recientemente basados en IA. Y es que, sin conocer todavía los detalles técnicos del dispositivo, parece que Nothing ha optado por crear un dispositivo similar a los auriculares de IA de Plaus o Soundcore, aunque la marca ha avanzado también en algunas características especiales de estos auriculares.

El diseño nos muestra unos auriculares con un diseño tradicional de botón, con grandes vástagos, como es marca de la casa, transparentes y con almohadillas para acomodarlos al oído. Por otro lado, podemos ver ahora en contexto el gran detalle que mostraba una de las anteriores imágenes que habían compartido. Como es el conjunto de botones físicos, uno más grande con la inscripción Talk y otro más pequeño con un punto rojo. Todo hace pensar que el primero es para tomar notas y el segundo para grabar conversaciones.

A su lado hay dos LED, de color verde y color rojo, que imaginamos nos darán detalles sobre la grabación mientras el estuche está cerrado. Un estuche que, por cierto, tiene un aspecto bastante contundente, sin líneas curvas, totalmente recto y rectangular, y con dos pequeñas ventanillas a través de las cuales se pueden observar los auriculares con la tapa del estuche cerrar. En el extremo contrario de donde se encuentran los botones, vemos también lo que parecen ser tres LED de color blanco, que nos indican probablemente el nivel de batería restante.

Por otro lado, el propio mensaje en redes sociales de Nothing junto a las imágenes, nos viene a adelantar algunas características. Como la posibilidad de recibir resúmenes de temas importantes antes de las 9 de la mañana, así como generar resúmenes previos a nuestras reuniones y directrices para poder desarrollarlas mejor preparadas. Así que todo apunta a que será un dispositivo fuertemente apoyado en la IA, similar al PLaud One, que son unos auriculares que usan IA para tomar notas y hacer resúmenes de las reuniones o presentaciones a las que asistimos.

Mucho tendría que cambiar el enfoque de Nothing en su presentación para que se trate de un dispositivo diferencial y revolucionario, porque lo que parece es sin duda un dispositivo atractivo, moderno, y seguramente que contará con algunas funciones exclusivas de IA, pero ni mucho menos revolucionarias. Se presentarán el próximo 8 de diciembre.