ULTRA ECONÓMICO
El HMD Rise se estrena por apenas 100 euros y con Android Go
El nuevo teléfono de HMD llega con una relación de prestaciones y precio muy interesante.
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Como sabéis, HMD es la marca detrás de Nokia desde hace varios años, y aunque parece que la distribución de la mítica marca no está presente en todos los países, sus teléfonos de marca propia se siguen renovando con regularidad. Es el caso del HMD Rise que acabamos de conocer, y que llega con una relación de prestaciones y precio genial, ofreciendo todo lo que podemos necesitar de un smartphone por apenas 100 euros, algo que es casi milagroso con el entorno macroeconómico que nos rodea.
Ficha técnica del HMD Rise
El nuevo teléfono llega con una ficha técnica bastante humilde, lógico cuando su precio ronda los 100 euros. Este terminal cuenta con una pantalla de 6,51 pulgadas, con tecnología LCD y un notch en forma de gota en la parte superior del panel. No hay altas tasas de refresco ni una resolución elevada, que en este caso es HD+.
El procesador es un Unisoc 9863A de ocho núcleos, por tanto, un chip bastante básico que ofrece el rendimiento suficiente para tareas básicas, como navegar por internet, moverse en redes sociales y juegos casuales. Pero que solo tiene acceso a redes 4G. Viene acompañado de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. El almacenamiento es ampliable mediante tarjetas microSD.
La cámara de fotos también es muy básica, y cuenta con un sensor principal detrás de 13 megapíxeles, acompañado de un flash LED. Delante, el sensor para selfies es de 5 megapíxeles, también bastante básico. La batería de este teléfono tiene una capacidad estándar de 5000 mAh, nada de tecnología sofisticada de silicio-carbono y grandes capacidades.
Esta se recarga mediante un conector USB tipo C, y cuenta también con un conector minijack de 3,5 mm para conectar unos auriculares, algo que ya escasea entre los smartphones. Y algo que nos dice mucho de este teléfono es que llega al mercado con Android 16 Go como sistema operativo. Este es un sistema específico para móviles con un rendimiento limitado y memoria RAM igual o inferior a los 4GB.
Este sistema operativo es perfecto para este móvil porque necesita de menos recursos para funcionar, por eso, con un hardware más limitado, puede moverse de manera más fluida que si contara con una versión de Android estándar, que tiene un peso considerable y necesita altas cantidades de memoria RAM.
Lo mejor de todo, su precio, y es que el nuevo HMD Rise se ha puesto a la venta en India por menos de 100 euros al cambio, apenas 99 euros, por lo que es uno de los teléfonos más baratos en el mercado actualmente. Eso sí, no parece que vaya a ser un teléfono que llegue a España, ya que normalmente este tipo de teléfonos con Android Go están más orientados a países emergentes.
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