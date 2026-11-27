El año que viene se cumple el 20 aniversario del iPhone, y Apple va a apostar por un teléfono que a nivel de diseño sea diferencial, con una pantalla con cuádruple curva. En este caso hemos conocido además que habrá una versión de este iPhone 20 que se convertirá en el más caro de la historia de la marca californiana. Por tanto, habrá un móvil que no solo celebrará el 20 aniversario, sino que además será símbolo de máxima exclusividad.

Así sería el iPhone más caro de siempre

Ha sido un filtrador chino el que ha avanzado que ha tenido acceso a los componentes cerámicos de una futura edición especial del iPhone 20.º aniversario. Lo que a su juicio anticipa que será una edición limitada es que de momento la cadena de suministro está preparando una producción con un número limitado de componentes, lo que es coherente con una versión exclusiva y limitada de este teléfono.

Según el filtrador, a día de hoy el diseño se encuentra en pruebas de validación de ingeniería, un trámite que, si supera, dará luz verde a la producción masiva de este teléfono. Por tanto, la combinación de materiales cerámicos y una baja producción son el caldo de cultivo perfecto para que este iPhone de 20.º aniversario se convierta en uno de los más caros de la historia.

No hay detalles sobre cómo se integraría la cerámica en el teléfono, pero lo normal es que sea la cubierta trasera o el marco del teléfono. Hasta ahora hemos visto cerámica en los Apple Watch Series 12, que cuentan con una edición cerámica Pearl White y Night Blue. Una opción es que los teléfonos incorporen Ceramic Shield 2, un recubrimiento cerámico que el iPhone Air ha integrado tanto en la parte delantera como trasera. Pero realmente no le da un acabado cerámico como tal, sino más similar al cristal o vidrio habitual en muchos teléfonos.

Lo que parece evidente es que Apple va a echar el resto con el diseño del iPhone 20, no solo en esa pantalla con cuatro lados curvos, sino también en el resto del cuerpo, si es verdad que la cerámica va a formar parte del cuerpo del terminal. En términos de rendimiento, obviamente, el procesador será la estrella, el nuevo Apple A21 Pro, que dará un gran salto de potencia respecto del A20 actual.

Aunque, como decimos, será la pantalla la auténtica estrella de este teléfono, con esa curva en los cuatro lados, en un panel LPTO con una resolución de 2912 x 1340 píxeles. La cámara tendría un sensor principal más grande, con una resolución de 200 megapíxeles. También mejoraría la refrigeración y el módem para mejorar la conectividad. Y de paso, sería el iPhone con la batería más grande de la historia.