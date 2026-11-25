Para los amantes de la lectura, uno de los dispositivos indispensables es un eReader con tinta electrónica. Uno de los más populares entre los usuarios son los comercializados con Amazon. Si tienes una Alexa Tablet 12 pro, no solo tienes un Kindle, también tienes un Scribe.

Transforma tu tablet en un Scribe

Si eres amante de los libros y tienes una de las nuevas tablets de Amazon, no te hace falta invertir en un eReader. Estos dispositivos cuentan con unas cualidades que no nos solemos encontrar en otros, como el tacto papel de sus pantallas y el efecto de la tinta electrónica en el descanso de nuestros ojos, así como la mejora en la visualización al aire libre o en espacios con mucha luz.

Convirtiendo la tableta en un Kindle Scribe | TecnoXplora

La nueva Alexa Tablet 12 esconde un modo especializado con el cual se convierte en un verdadero Kindle. Para ello regula la temperatura del color y autorregula la retroiluminación reduciendo al mínimo el impacto de la luz azul. A esto también contribuye su pantalla mate libre de reflejos.

Pero no es lo único que nos ofrece; además de la posibilidad de usar la tableta como si de un auténtico Kindle Scribe se tratara, además cuenta con otra función de lo más interesante, con la que podemos pasar de un lector pasivo a un creador activo.

En sus menús encontramos la opción que lo convierte en un Kindle Scribe, pudiendo, además de leer, tenemos la opción de añadir comentarios a mano alzada, añadir notas en los márgenes o incluso corregir el texto. Para esto es necesario hacer visible y desplegar la barra de herramientas. Lo que podemos hacer de una forma muy sencilla, siguiendo los siguientes pasos.

Abra la app de Kindle en la tableta, para que de forma automática se active el modo Kindle.

en la tableta, para que de forma automática se active el modo Kindle. Pulsa en la parte superior de la pantalla para acceder al menú , tal y como haríamos en uno de sus eReaders.

, tal y como haríamos en uno de sus eReaders. Pulsa en el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha del menú, para desplegar la ventana emergente con las diferentes opciones.

del menú, para desplegar la ventana emergente con las diferentes opciones. Selecciona la opción “Mostrar barra de herramientas de escritura”

Al hacerlo, el l ateral izquierdo de la pantalla aparece la barra desde la que podemos seleccionar varias opciones.

aparece la barra desde la que podemos seleccionar varias opciones. Con la ayuda del lápiz inteligente, podemos seleccionar el tipo de lápiz que queremos usar, el color, el grosor.

que queremos usar, Solo tenemos que escribir directamente sobre cualquier parte de la pantalla.

Además de las herramientas de bolígrafo, subrayador y los selectores de color, tenemos otra opción como el borrador, el lazo de selección o el puntero de la mano, que convierte el puntero en un dedo digital, y el portapapeles, con el que podemos pegar elementos que previamente hemos copiado. Así como los botones de deshacer y rehacer.

Una opción que lo acerca cada vez más a la versión en color de la joya de la corona de Amazon en lo que respecta a Kindle. Aunque por el momento no incluye las opciones de inteligencia artificial con las que cuenta la última versión del kindle Scribe Colorsoft, pero que esperemos que un futuro las integren.