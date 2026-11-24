NUEVO RELOJ DIGITAL
Casio lanza un reloj con estética de los 90 y autonomía de 10 años
El nuevo reloj tiene un aroma inconfundible a la tecnología de los años 90, con un diseño elegante y funcional.
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Es evidente que Casio ha encontrado todo un filón en el diseño retro de sus relojes, que, por otro lado, no han variado prácticamente en los últimos 30 años. Pasaron de ser muy populares a pasar a cierto ostracismo tras la llegada de los relojes inteligentes. Pero de unos años a esta parte, sus relojes con aspecto retro de los 80 y 90 han vuelto a convertirse en tendencia, no solo para quienes disfrutamos de aquellos años, sino también para un público más joven ávido de lo analógico. Casio lanza ahora un nuevo reloj con aspecto muy clásico y con mucha autonomía.
Un diseño atemporal
Sin duda alguna, la gran virtud de los relojes clásicos de Casio es que cuentan con diseños atemporales, que podemos llevar en nuestra muñeca durante muchos años sin temer que se queden desfasados. Es el caso del nuevo Casio W221HD-1AV, que nos ofrece un diseño inspirado en los modelos de los años 90, y que presume sobre todo de una década de autonomía gracias a una sencilla pila, máxima eficiencia en un cuerpo bonito desde luego.
Sus dimensiones son de 43,7 × 38,4 × 12,2 mm y tiene un peso de 96 gramos. Ofrece una correa de acero inoxidable con cierre de tres pliegues de un solo toque, compatible con muñecas de 150 a 205 mm. Además, su esfera está protegida por un cristal de resina e integra una pantalla de alta legibilidad con un distintivo indicador de día con diseño de estilo píxel. Aunque sin duda alguna es la autonomía una de sus características más notables.
Porque ofrece una duración de batería aproximada de 10 años gracias a una pila CR2032. Y cuenta con una resistencia al agua de 50 metros, ideal para mantenerse protegido frente a salpicaduras y un uso diario en contacto con agua. Como es habitual, este reloj de pantalla LCD ofrece multitud de funciones relacionadas con la medición del tiempo o alarmas. Cuenta con hora mundial que cubre 29 zonas horarias (48 ciudades) con opción de activar o desactivar el horario de verano.
Cronómetro de 1/100 de segundo con capacidad de medición de hasta 23:59'59.99'', modos de tiempo transcurrido, fracciones de tiempo, tiempos de 1.º y 2.º lugar, e inicio automático con cuenta regresiva de 5 segundos. También hay un temporizador de cuenta regresiva configurable desde 1 minuto hasta 24 horas, con unidad de medición de 1 segundo, función de repetición automática y pitido de progreso.
Dispone de 3 alarmas multifunción (una de ellas con función de repetición o snooze), señal horaria y alerta por parpadeo (flash alert), que se ilumina junto al zumbador acústico al activarse alarmas o señales del temporizador. La pantalla cuenta con una luz de fondo LED de color ámbar con persistencia luminosa y duración seleccionable de 1,5 o 3 segundos. También ofrece un calendario automático completo programado hasta el año 2099, formato de 12/24 horas, opción de silencio para el tono de los botones y una precisión de ±30 segundos al mes. De momento se ha lanzado solo en Estados Unidos, aunque allí el precio todavía es una incógnita.
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