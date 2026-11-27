El agujero estacional de la capa de ozono de este año está entre los más grandes de los últimos 48 años, un fenómeno que varía de forma natural de un año a otro, si bien la recuperación a largo de plazo de esa capa sigue su curso.

El cálculo se basa en observaciones atmosféricas a largo plazo, incluidos los datos del satélite Copernicus Sentinel-5P, informó la Agencia Espacial Europea (ESA).

El pasado 20 de septiembre, el agujero alcanzó una superficie de 27,3 millones de kilómetros cuadrados, mucho mayor que la Antártida, y superó en unos 6,5 millones de kilómetros cuadrados (un 31%) la media de los últimos 20 años para esa época del año.

Sin embargo, el tamaño solo refleja una parte de la realidad, pues su evolución se evalúa tanto por su extensión geográfica como por el grado de agotamiento del ozono (profundidad), explicó la ESA.

A pesar de su gran superficie, los datos de Sentinel-5P indican que la profundidad del agujero de este año se mantuvo cercana a la media.

Ese tamaño, especialmente grande, se vio impulsado por un vórtice polar inusualmente fuerte y persistente, que mantuvo durante más tiempo unas temperaturas en la estratosfera antártica favorables para el agotamiento del ozono.

El agujero de ozono suele empezar a formarse en agosto, crece a lo largo de septiembre y alcanza su tamaño máximo entre mediados de septiembre y mediados de octubre.

A medida que aumentan las temperaturas en la estratosfera durante la primavera del hemisferio sur, el agotamiento del ozono se ralentiza, el vórtice polar se debilita y, finalmente, se desintegra.

Sentinel-5P, que fue el primer satélite de Copernicus dedicado a la vigilancia de la atmósfera, detecta las huellas de los gases atmosféricos en diferentes partes del espectro electromagnético para obtener imágenes de una amplia gama de contaminantes y del ozono estratosférico con mayor precisión y a una resolución espacial más alta que nunca.

La vigilancia del agujero de ozono desde el espacio es esencial para comprender cómo está cambiando esa capa, evaluar la eficacia de los acuerdos medioambientales internacionales y proteger la vida en la Tierra.

Las observaciones regulares por satélite permiten a los científicos realizar un seguimiento de los cambios en el tamaño, la profundidad y la evolución del agujero de ozono.

Además, pueden investigar las condiciones atmosféricas que provocan el agotamiento del ozono, como las temperaturas estratosféricas y la intensidad del vórtice polar.

Al generar registros coherentes y a largo plazo, los satélites también ayudan a los científicos a distinguir las fluctuaciones naturales de un año a otro de las tendencias a más largo plazo, y a evaluar si la capa de ozono se está recuperando según lo previsto tras la eliminación gradual, a nivel mundial, de las sustancias que agotan la capa de ozono en virtud del Protocolo de Montreal.