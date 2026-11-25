Hace unos días os contábamos que Lenovo estaba trabajando en una nueva consola de su popular línea Legion, y aunque vimos su diseño con mucho detalle, es verdad que no había detalles técnicos importantes. Ahora se ha desvelado una de las grandes incógnitas, su sistema operativo, algo que puede determinar la ubicación dentro de la gama de esta consola. Y se confirma que será un modelo más accesible, ya que contaría con Android como sistema operativo, más ligado a consolas económicas y claramente orientadas a otro tipo de juego.

Una consola Android para jugar en streaming

Es uno de los aspectos más interesantes de este tipo de consolas con el sistema operativo de Google, que necesitan menos potencial para mover juegos en Android, pero ofrecen una gran versatilidad para jugar en la nube. El caso es que otra vez ha sido el medio Windows Latest el que ha desvelado algunos detalles técnicos de la consola que permiten hacerse una idea más concreta de lo que esperar de este modelo.

Lo primero, como hemos dicho, es que contará con Android como sistema operativo, y eso cambia mucho las cosas. Por tanto, no podremos jugar en Steam y otras plataformas de PC como en Windows, pero sí podremos hacerlo a través de plataformas de juego en la nube, como GeForce Now o Luna, entre otros, y por tanto disfrutar de los juegos incluso con más calidad de la habitual gracias a un juego en streaming de alta resolución.

Para ello contará con características de primer nivel que este medio también ha desvelado. Como una pantalla de 7 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz ultrasuave. Contaría con wifi 6E para poder mover los juegos en la nube de manera muy fluida, algo que es muy necesario para jugar en este medio con garantías, por lo que parece que esta característica está claramente orientada a ese tipo de juegos.

Sobre el procesador, no está claro, la publicación apunta al Snapdragon G2 Gen 1, aunque creen que la antigüedad de este podría condicionar su presencia en la consola, y no descartan que pueda cambiar antes del lanzamiento, quizás con una nueva generación de este chip. Sabiendo ahora que es una consola Android, tienen sentido algunos detalles del hardware que vimos hace unos días. Como, por ejemplo, la presencia de un solo conector USB tipo C en lugar de dos, como encontramos en el resto de los modelos Legion.

También la eliminación del pequeño touchpad con el que cuentan las consolas con Windows, que se ubica en la parte inferior derecha. Y es que en un dispositivo Android no vamos a jugar generalmente a juegos de PC que suelen funcionar mejor con el uso del ratón. Tiene sentido también ahora que la parte trasera tenga apenas dos rejillas de ventilación, en lugar de ocupar toda esa superficie posterior de la consola. Y es que un dispositivo Android se sobrecalienta mucho menos que un PC con Windows. No sabemos cuándo será una realidad, pero es de esperar que su precio sea más accesible, quizás de alrededor de los 400 euros.