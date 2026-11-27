Estamos en plena efervescencia del Black Friday 2026, el viernes de ventas en internet por excelencia a lo largo del año, y al que muchos esperan para adelantar los regalos navideños y, por supuesto, para darse algún caprichito. Y os traemos una de las ofertas más irresistibles de este día, se trata del iPhone Air, que vamos a poder comprar a precio de gama media premium, cuando todos sabemos que es uno de los topes de gama más exclusivos del mundo, con un perfil ultradelgado.

Precio y dónde comprarlo

El iPhone Air lo podemos comprar ahora por tan solo 799 euros, en cuatro colores diferentes, como negro, blanco nube, dorado claro o azul cielo. Se trata de la versión con 256 GB de almacenamiento interno, y está disponible en MediaMarkt. Una rebaja espectacular porque debemos tener en cuenta que esta misma versión, en cualquiera de sus colores, tiene un precio de 1.319 euros en la tienda oficial de Apple.

iPhone Air | Apple

Por tanto, la rebaja es de nada menos que 520 euros. De hecho, la versión de 1 TB cuesta incluso menos que la de 256 GB en Apple, solo 1.266,35 euros. Esta sí es una oferta de verdad, porque podemos comprobar que en los cauces habituales, como el propio fabricante, el precio sigue siendo mucho más elevado.

El iPhone más delgado de la historia

Sin duda, es el máximo atractivo de este teléfono, porque hablamos de un terminal que tan solo mide 5,6 mm de perfil, esto es más o menos 3 mm menor que la media del grosor de la mayoría de móviles del mercado. Y no solo eso, porque también es de los smartphones más livianos, porque su peso es de tan solo 165 gramos. Con estas credenciales, el iPhone Air es el iPhone más exclusivo que podemos comprar ahora mismo en términos de diseño.

Un teléfono que cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas, con tecnología LPTO Super Retina XDR OLED, tasa de refresco variable de hasta 120 Hz. Además, está protegida por el robusto cristal Ceramic Shield 2. Es un móvil muy potente, gracias al procesador Apple A19, que, si bien no es el más moderno de Apple, porque ese es el A20 que encontramos en los iPhone 18 Pro, la realidad es que sigue siendo un teléfono sobrado de potencia para el 99% de los consumidores.

Eso sí, para los amantes de la fotografía, las posibilidades son limitadas en este teléfono, ya que en lugar de dos o tres sensores traseros como en el caso de sus compañeros de gama, solo ofrece un sensor, algo que se ha echado bastante en cara a este teléfono. Pero a este precio, desde luego, no es algo que penalice al iPhone Air, que aun así hace fotos de mucha calidad, aunque es verdad que con menos posibilidades para ser creativos.

Por supuesto, cuenta ya con iOS 27 y con Apple Intelligence, aunque de momento el nuevo Siri AI deba esperar por la estricta normativa europea. Sea como fuere, estamos sin duda ante uno de los grandes chollos del Black Friday, e ignoramos lo que va a durar la oferta activa.