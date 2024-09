Actualiza ya tu Chromecast: Google lanza una nueva actualización

Los Chromecast de Google no están tan muertos como pensábamos. Y es que como sabes, Google ha presentado el TV Streamer, una versión de sobremesa de los Chromecast, que jubila a estos definitivamente, de hecho, ya se han dejado de fabricar, y solo queda en circulación lo que todavía no se ha vendido. Pero a pesar de ello Google sigue trabajando en mejorar sus Chromecast actuales, y lo hace con distintas actualizaciones que van llegando a ellos, La última acaba de hacerlo, y es sin duda importante llevarla a cabo, porque de ella depende en buena parte la seguridad de nuestros datos.

Nueva actualización para Google TV

Los de Mountain View acaban de liberar una nueva actualización para Google TV, el sistema operativo de los Chromecast. Esta es la que instala la versión de software STTE.240615.007, y que contiene el parche de seguridad del mes de julio de estos dispositivos, sí, no parece que vayan al día con sus propios calendarios y en septiembre recibimos la actualización de julio. Pero algo es algo, porque es por otro lado una actualización muy importante que debemos llevar a cabo en cuanto esté disponible.

Esta tiene un peso de 150 megas, por lo que no deberías tener problemas a la hora de instalarla, a pesar de que uno de los grandes fallos cometidos por Google con estos dispositivos ha sido de dotarlos de tan poco almacenamiento que en muchas ocasiones no es posible actualizar los dispositivos al no poder guardar los archivos de actualización en el sistema. Pero en este caso no debería haber ningún problema y descargar la actualización de forma automática, algo que se puede activar en los ajustes.

Aunque no hay mejoras en funciones concretas del sistema operativo, la instalación de esta actualización es imprescindible porque pone coto a las amenazas de seguridad que han sido detectadas recientemente en el sistema operativo, y que pueden haber sido ya utilizadas por los hackers, o constituir una profunda amenaza en el caso de que sean descubiertas y explotadas por estos. Así que no deberíamos dudar en la instalación de esta nueva actualización de los Chromecast.

Cambios profundos en la gama de Chromecast

Muchos no hemos entendido muy bien los cambios que ha hecho Google en su gama de Chromecast, sobre todo el hecho de haya descatalogado los actuales modelos, los que se conectan directamente al HDMI como una llave tradicional. Estos modelos desaparecen en beneficio del Google TV Streamer, que además acaba con la legendaria denominación de estos dispositivos. Este nuevo dispositivo es completamente diferente, y es más parecido a una TV Box con Android.

En este caso sigue con Google TV, y adopta un hardware mucho más potente que el de los modelos actuales, y sobre todo más almacenamiento, por lo que parece que Google ha aprendido la lección, y va a introducir muchas más novedades en este dispositivo de las que han visto los Chromecast actuales, que han sido pocas o nulas, siendo sin duda una de las principales razones del final abrupto de estos dispositivos. Eso sí, el nuevo Streamer será el triple de caro que el actual Chromecast HD, y costará prácticamente el doble del modelo 4K, por lo que mucho nos tememos que Amazon se va a hacer con una gran cuota de mercado que ostentaban los actuales Chromecast.