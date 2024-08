¿Google se equivoca? No más Chromecast y apuesta total por el nuevo Streamer

Esta semana Google ha presentado su nuevo Google TV Streamer, un nuevo reproductor de contenidos en streaming que muchos pensábamos que llegaba para complementar la gama actual de Chromecast, y que lamentablemente ya sabemos que no va a ser así, y viene directamente para sustituirlos. Tanto es así que ha dejado de fabricarlos, por lo que la apuesta por el nuevo modelo es total, y no habrá más alternativa que este nuevo dispositivo que vale el doble o el triple que los actuales modelos. Una decisión que muchos no entendemos y que desde luego no deja de ser un tanto polémica, sobre todo si tenemos en cuenta la gran comunidad y número de seguidores detrás de estos dispositivos.

Google deja de fabricar el Chromecast

Tanto el modelo 4K como el HD ya no se fabricarán más, y dejarán de estar disponibles cuando el actual stock se acabe, por tanto, Google da todo un salto al vacío y decide apostarlo todo a su nuevo Streamer. Y es algo que solo podemos entender por el lado técnico, ya que como sabéis, los actuales Chromecast han tenido muchos problemas con las actualizaciones de seguridad, sobre todo debido al corto almacenamiento con el que cuentan, apenas 8GB, y que no permite tan siquiera descargar ciertas actualizaciones. Este ha sido uno de los puntos más criticados de estos modelos, y algo completamente subsanado en el nuevo Streamer, que ya cuenta con 32GB.

El nuevo mando de Google TV Streamer | Google

Y es que todo hace pensar que Google ya no quiere competir en el terreno de los dispositivos de streaming baratos, ya que su modelo HD no llega a los 40 euros, y en cambio el nuevo Streamer roza los 120 euros. El nuevo dispositivo además prescinde del nombre de Chromecast, algo que tampoco terminamos de entender, ya que este nombre se ha convertido en todo un referente para muchos usuarios que han buscado la forma de reproducir contenidos entre dispositivos, entre smartphones y televisores.

Probablemente Google ya no vea estos dispositivos como algo tendente, sobre todo teniendo en cuenta que ya todos los televisores que llegan al mercado son Smart, y que en realidad no necesitan de un Chromecast para reproducir contenidos, y más si cuentan con Google TV o Android TV. Así que sin duda es una decisión que nos deja un tanto descolocados, porque es evidente, o al menos eso nos ha parecido desde siempre, que los Chromecast son uno de los dispositivos de hardware más populares del mercado, y sobre todo de Google. Otra de las posibles razones es que Google quiera tener si o si a Gemini integrado en estos dispositivos, y solo un producto más potente como el lanzado ahora sea capaz de ello.

El nuevo Streamer se pondrá a la venta en el mes de septiembre por 119 euros, por lo que ya estamos hablando de un dispositivo de reproducción de alta gama, que se posiciona al nivel del Apple TV o el Fire TV Cube de Amazon, y se aleja definitivamente de la franja de precio más asequible, para siempre. Esperemos que en el futuro Google se replantee las cosas, y le de una segunda oportunidad al Chromecast que ahora conocemos, y enmendando los importantes errores que ha cometido con ellos.