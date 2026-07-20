El nuevo plegable de Xiaomi tendrá un diseño diferente, más ancho

El mercado de plegables podría vivir una auténtica revolución este año con el lanzamiento del primer plegable de Apple. Y es que este teléfono, sin haber salido aún al mercado, ya ha contagiado al resto del segmento. Porque su diseño será diferente al tradicional en los plegables tipo Fold, con una relación de aspecto más ancha, similar a la de un iPad. Eso mismo es lo que estaría haciendo Xiaomi con su nuevo plegable, una nueva generación de su Mix Fold, que se ha filtrado ahora en una imagen donde se le puede ver en vivo.

Así será el futuro Xiaomi Mix Fold 5

La publicación de Sunny en X ha compartido una imagen real de este teléfono, demostrando que los chinos habrían optado por un diseño al estilo del futuro iPhone Ultra, un teléfono que se convertirá en el primer plegable de la marca en su historia. Se puede ver que la pantalla externa es más ancha de lo habitual, y por tanto, se espera que en su interior también lo sea, todo para conseguir un factor de forma más similar a una tableta.

Además, en la imagen, el teléfono estaría ejecutando HyperOS 4.0, la nueva versión de la capa de personalización basada en Android 17, la última iteración del software de Xiaomi. Este teléfono ya se ha certificado en China, lo que quiere decir que está bastante cerca de convertirse en una realidad, seguramente a finales del mes de agosto o comienzos del mes de septiembre, con el regreso de las vacaciones.

El terminal contará además con un procesador único, ya que será la tercera generación del chip nativo de Xiaomi, el Xring 03, y que nos avanza, por tanto, no solo un excelente rendimiento a nivel de potencia, sino también una excelente integración de este nuevo plegable y su interfaz, que seguramente introduzca importantes cambios para adaptarse a este nuevo formato, no solo por ser plegable, sino por el su diseño más ancho, algo que se trasladará también al resto de la interfaz.

Se espera que la pantalla plegable de este modelo se mueva entre las 7,5 o 7,6 pulgadas, por debajo de lo habitual en estos modelos, que suelen rondar las 8 pulgadas. Algo que notaremos también en la pantalla externa, que si es similar a la del futuro iPhone Ultra, podría ser de poco más de 5 pulgadas, unas 5,5. La cámara de este plegable podría ser de las más grandes en su segmento, con una resolución de 200 megapíxeles en su sensor principal.

Además, la batería será también de las más grandes de este segmento plegable, con una capacidad de 6000 mAh, lo que dice mucho de las intenciones de Xiaomi con este teléfono, que además presumirá de carga inalámbrica para esta gran batería. Así que será sin duda uno de los plegables más sorprendentes del mercado, y un claro contrincante para lo nuevo de Apple, que va a revolucionar el mercado hasta hacerlo crecer como nunca antes, al menos eso anticipan los analistas.