Este nuevo purificador es ideal para quienes tienen mascotas en casa

La firma Levoit ha lanzado en España un nuevo purificador que tiene en mente una necesidad creciente en los hogares españoles. Ya que cada vez son más las personas que conviven con mascotas, y por tanto también con la parte menos amable de ello, que es el pelo de estas, que suele no solo posarse sobre alfombras o muebles, sino que también se encuentra flotando en el aire, así como otro tipo de sustancias, que un buen purificador puede atrapar.

Precio y disponibilidad

El nuevo purificador Levoit Vital Pet Pro ya está a la venta en España, concretamente, lo podemos adquirir en Amazon por 189,99 euros.

Levoit Vital Pet Pro | Levoit

Un purificador para todo, y también para mascotas

El Vital Pet Pro incorpora un potente sistema de filtración de tres etapas diseñado para capturar de manera eficiente el pelo, la caspa y las partículas finas suspendidas en el ambiente. . Uno de sus puntos más fuertes es su capacidad para el control avanzado de olores. Gracias a un filtro que contiene 140 gramos de carbón activado, el purificador ayuda a reducir hasta un 74% de los olores asociados a las mascotas en tan solo una hora.

Esto incluye problemas habituales en hogares con mascotas, como el olor a perro mojado tras un paseo lluvioso o las emanaciones de las bandejas de arena. Este purificador cuenta con tecnología Auto-Clean. Es un sistema basado en un mecanismo automático de autolimpieza que retira de forma constante los residuos y la acumulación de pelo del prefiltro, depositándolos directamente en una bandeja extraíble.

Este diseño evita de forma eficaz las obstrucciones del flujo de aire y reduce de manera notable la frecuencia del mantenimiento, algo de agradecer en esas épocas de muda de pelo. Destaca por una estructura de flujo de aire de alta eficiencia que utiliza una entrada de aire en forma de U. Se ha diseñado para captar de manera más eficiente el pelo y las partículas que flotan cerca del suelo, mejorando la circulación general del aire en la habitación.

Además, es un purificador inteligente, por lo que adapta su funcionamiento a las condiciones reales en la habitación. Ya que el modo automático analiza constantemente el entorno, ajustando de forma autónoma la velocidad del ventilador al detectar partículas PM2.5 y compuestos orgánicos volátiles. También podemos usarlo de manera remota, porque es un dispositivo inteligente. Porque con la app de VeSync, que permite monitorizar la calidad del aire en tiempo real, programar el funcionamiento y comprobar el desgaste de los filtros.

También pensando en las mascotas, hasta su cable de alimentación se ha diseñado teniéndolas en cuenta. Ya que integran un cable de nailon reforzado altamente resistente a posibles mordiscos. A nivel de ruido, el modo sueño le permite operar con una baja rumorosidad de 21 dB, por lo que no hay que temer a dormir cerca de él mientras hace su trabajo.