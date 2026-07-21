Los Redmi Watch 6 Active y Redmi Watch 6 Lite filtran sus principales características

Xiaomi está preparando nuevos wearables de precio accesible, para lo que va a tirar una vez más de su marca Redmi, que es la encargada de ofrecernos los mejores dispositivos a los precios más ajustados. En esta ocasión se trata de dos nuevos relojes inteligentes, que llegarán en una variante estándar y en otra Lite, que, como sabéis, suele ofrecernos una relación de prestaciones y precio más ajustada, pero en este caso no será así, curiosamente. Vamos a repasar todo lo que se ha filtrado ahora, que es mucho, desde luego.

Lanzamiento inminente

Según la filtración, ambos dispositivos llegarán con una buena capacidad para analizar el rendimiento físico en más de 140 modos deportivos. También harán monitorización de los niveles de oxígeno en sangre, así como la distancia recorrida en nuestras actividades. A la hora de encontrar características específicas de cada uno de estos modelos, podemos comprobar que el Redmi Watch 6 Active llega con una pantalla de tecnología AMOLED.

Esta tiene una diagonal de 1,85 pulgadas, así como una resolución de 390x450 píxeles, ofrece también conectividad Bluetooth 5.3. La batería tiene una capacidad de 470 mAh y, como es habitual, nos ofrecerá varias semanas de autonomía con una carga. En cuanto al Redmi Watch 6 Lite, curiosamente, en este caso, las características serán mejores que las del modelo Active.

En este caso ofrecerá una pantalla más grande, de 1,96 pulgadas de tecnología AMOLED, y con una resolución de 410x502 píxeles. Así como sensores de movimiento de 9 ejes, GPS para varios sistemas, así como altavoz, lo que entendemos que permitirá escuchar las llamadas que hagamos a través de la conectividad Bluetooth. En este caso la batería tendrá la misma capacidad, a pesar de contar con un tamaño más grande, lo que no es malo, para nada.

Además, de esto, se han filtrado los precios aproximados de estos relojes en Europa. En el caso del Redmi Watch 6 Lite, será el más accesible, con un precio de 50 euros, mientras que el modelo Lite tiene un precio más elevado de 60 euros, en cualquier caso, igualmente muy accesibles. Ambos llegarían a Europa, y no está claro cuándo, pero esta filtración ya de por sí nos viene a decir que estos relojes se lanzarán dentro de poco, quizás para el IFA de Berlín, o cerca, a finales de agosto o comienzos del mes de septiembre.

Sin duda, dos relojes que ocuparán la zona más accesible de la gama de relojes de Xiaomi, sin renunciar a buenas prestaciones, pero a cambio de un precio realmente ajustado, y, como vemos en las imágenes filtradas, con un diseño bastante atractivo, que poco tiene que envidiar a otros dispositivos de alta gama. En este caso lo hemos visto en versiones con correas de color blanco, negro y bermellón.