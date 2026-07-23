El Google Pixel 5 se filtra a semanas de presentarse

Google ha anunciado un evento Made by Google para el próximo 12 de agosto, en el que conoceremos los nuevos Pixel 11, su nueva gama de móviles premium. Y como suele ser habitual, también tendremos un nuevo wearable de la marca, el esperado reloj Pixel Watch 5, el que mejor se integra con todo el ecosistema de Google, también de IA con Gemini. Ahora este se ha filtrado a semanas de su presentación, ya que se le espera para ese evento, y lo hace desvelando bastantes detalles.

Google lo filtra accidentalmente

Han sido los de Mountain View los que lo han filtrado de manera accidental, ya que el reloj ha aparecido en la consola de Google Play, en la que normalmente aparecen numerosos smartphones o wearables con Android que están muy cerca de presentarse. Este ha aparecido con la denominación Godric, y viene equipado con el potente procesador Qualcomm SW5100, que se basa en los procesadores que hemos visto en las anteriores generaciones de este reloj, aunque no está seguro si con la misma velocidad de reloj.

Así que parece que, aunque en potencia es el mismo procesador, llega con cambios puntuales para hacerlo más potente, de todas maneras, no hay suficiente información como para ser taxativos en esto. Una mejora importante, y que es de las que más se notan cuando utilizamos el dispositivo, que influye positivamente en la rapidez y fluidez, es la memoria RAM. Esta ahora crecería hasta las 3 GB, respecto de los 2 GB de la actual generación. Como es lógico, este reloj llegará con la última versión del sistema operativo, como es Wear OS 7.

Según las filtraciones, estos relojes llegarán en versiones con conectividad Wifi por 419 euros en su modelo de 41mm. Mientras que la variante LTE cuesta 519 euros. En el caso del tamaño de 45mm, tendrá un precio de 449 euros en la versión Wifi y de 549 euros en la versión LTE. ASí que no esperemos cambios trascendentales en este reloj, sobre todo una mejora del rendimiento gracias a la mayor memoria RAM, y este es un aspecto esencial en un reloj a veces incluso más que el propio procesador, porque es lo que permite moverse por la interfaz de manera fluida y rápida.

De todas maneras, seguramente no sea lo que muchos fans de la marca esperaban, mismo procesador significa que no habrá un salto de potencia notable. Seguramente las mayores novedades lleguen respecto del software, por el nuevo sistema operativo y, por supuesto, por la mayor integración de la IA de Gemini, que es evidentemente la característica que Apple quiere destacar de sus terminales, de todo su ecosistema.

Desde smartphones a estos wearables en forma de reloj. Seguramente el día 12 de agosto veamos muchas novedades relacionadas con la integración de Gemini en el sistema operativo, ofreciendo mejores funciones y quién sabe, si también una versión de muñeca de la IA agéntica de la que presume el fabricante en los últimos meses.