La vacuna contra la enfermedad de Lyme cada vez más cerca: alcanza casi un 75% de eficacia

La vacuna contra la enfermedad de Lyme, desarrollada por las compañías Pfizer y Valneva, ha dado un paso importante para llegar a Europa. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha aceptado evaluar su solicitud de autorización, después de que los ensayos clínicos ofrecieran resultados prometedores. Sin embargo, todavía no está aprobada ni disponible para la población.

La vacuna, conocida como PF-07307405 y anteriormente como VLA15, ha demostrado una eficacia del 74,8% en uno de los análisis del ensayo clínico de fase 3. En el estudio participaron más de 9.400 personas de cinco años o más. Los resultados también indicaron que fue bien tolerada y que no se detectaron problemas de seguridad relevantes durante el análisis.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es una infección causada por bacterias del género Borrelia, que pueden transmitirse a las personas a través de la picadura de una garrapata infectada. Entre sus primeros síntomas pueden aparecer fiebre, cansancio, dolor de cabeza y molestias musculares o articulares. En algunos casos también surge una mancha rojiza en la piel que se va extendiendo alrededor de la picadura.

Si no se trata a tiempo, la infección puede afectar a las articulaciones, el corazón o el sistema nervioso. Por eso, la detección y el tratamiento temprano son importantes.

Una de las particularidades de esta vacuna es que actúa contra las bacterias cuando todavía están dentro de la garrapata. Al vacunarse, el organismo genera anticuerpos que pasan a la garrapata cuando esta se alimenta de sangre. Allí actúan contra una proteína de la bacteria y dificultan que pueda transmitirse a la persona.

La vacuna está diseñada para actuar frente a seis variantes de esa proteína, presentes en las especies de Borrelia más habituales en Europa y Norteamérica.

Por ahora, la EMA debe revisar los datos de eficacia, seguridad y calidad antes de decidir si recomienda su autorización. Si finalmente recibe la aprobación, podría convertirse en una nueva herramienta para prevenir la enfermedad de Lyme, para la que actualmente no hay ninguna vacuna humana autorizada en Europa.