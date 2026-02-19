Estas son las tres mismas cosas que la gente siempre dice antes de morir

Una enfermera dedicada a atender a pacientes en cuidados intensivos ha compartido lo que, según su experiencia profesional, muchas personas dicen antes antes de morir. A través de un vídeo publicado en redes, la sanitaria asegura que numerosos pacientes expresan mensajes muy similares en sus últimas horas de vida. Te contamos los detalles.

Según cuenta, siempre dicen: "¿Puedes decirle a mi familia que los quiero?", "No me siento bien" y "Sé que voy a morir". De hecho, lo más curioso de todo es que algunas personas manifiestan sentirse mal o tener la sensación de que su muerte está próxima incluso cuando sus constantes vitales pueden estar estables y su condición puede ser exactamente la misma que cuando ingresaron.

La enfermera describe este fenómeno como una especie de "cambio interior" difícil de explicar médicamente, una percepción que, asegura, ha observado repetidamente durante su trabajo acompañando a enfermos en fases críticas.

En los comentarios de la publicación, otros trabajadores de cuidados paliativos dicen haber vivido experiencias similares.

Aunque este tipo de relatos se basan en experiencias personales y no constituyen evidencia científica concluyente, especialistas recuerdan que el proceso de morir puede implicar cambios psicológicos, emocionales y físicos. Por ello, subrayan la necesidad de interpretar estas vivencias con cautela y dentro del contexto clínico de cada paciente, evitando generalizaciones.