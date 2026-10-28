Cinco consejos para evitar coger la gripe o un resfriado este invierno

Con la llegada del frío, los virus respiratorios vuelven a ganar protagonismo. Aunque no existe una fórmula que garantice evitar la gripe o el resfriado, mantener una alimentación equilibrada y adoptar algunos hábitos de prevención puede ayudar a reducir el riesgo de enfermar. El medio Mirror comparte cinco recomendaciones para cuidar el sistema inmunitario durante los meses de invierno.

Presta atención a la vitamina D

Durante el otoño y el invierno, la exposición solar disminuye y puede resultar más difícil obtener suficiente vitamina D. El salmón, las sardinas, la caballa y las yemas de huevo aportan este nutriente. La vitamina D contribuye al funcionamiento normal del organismo, aunque no garantiza prevenir las infecciones respiratorias.

Incluye alimentos ricos en zinc

El zinc contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Puedes encontrarlo en alimentos como la carne, el marisco y los lácteos. Seguir una dieta variada ayuda a cubrir las necesidades nutricionales sin depender de suplementos por sistema.

No te olvides de las proteínas

Las proteínas son esenciales para mantener y reparar los tejidos y para el funcionamiento del sistema inmunitario. Los huevos, el pollo, el pescado, las legumbres y el tofu son opciones que puedes incorporar a tus comidas diarias.

Llena el plato de frutas y verduras

Los cítricos, los frutos rojos, los pimientos y el brócoli aportan vitaminas, fibra y otros nutrientes importantes. Alternar frutas y verduras permite obtener una mayor variedad de nutrientes, en lugar de confiar en un único alimento considerado especialmente saludable.

Organiza tus comidas para mantener una dieta equilibrada

Preparar sopas, guisos y otros platos con antelación puede facilitar que mantengas buenos hábitos alimentarios incluso cuando tienes poco tiempo o estás cansado. La clave es priorizar alimentos variados y nutritivos de forma constante, no buscar soluciones rápidas cuando empiezan los síntomas.

Otros hábitos

La alimentación no es suficiente para evitar estas infecciones. La vacunación contra la gripe, cuando está indicada, es una de las principales medidas para reducir el riesgo de enfermedad grave. También es importante lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser o estornudar y ventilar los espacios cerrados.