Qué es el virus Shamonda, detectado por primera vez en humanos: ¿es peligroso?

El virus Shamonda, conocido hasta ahora por afectar principalmente al ganado, ha sido detectado por primera vez en una persona en Francia. El paciente, que sufría una enfermedad grave y tenía una inmunodepresión severa, falleció a principios de octubre. Aunque las autoridades investigan de qué manera afectó este virus a su muerte, todavía no se ha identificado un riesgo para la población general.

El Shamonda pertenece al género Orthobunyavirus y se identificó por primera vez en Nigeria en la década de 1960. Afecta sobre todo al ganado bovino, aunque también se ha detectado en ovejas, cabras y caballos.

En animales, puede provocar fiebre, diarrea, decaimiento y una reducción temporal de la producción de leche. Su transmisión se produce principalmente mediante la picadura de pequeños insectos del género Culicoides. El virus llegó a Europa en 2026 y se ha detectado en explotaciones ganaderas de varios países, entre ellos España.

¿Es peligroso para los humanos?

Hasta este caso, no se habían documentado infecciones humanas por el virus Shamonda. Las investigaciones apuntan a que el paciente francés pudo infectarse por la picadura de un insecto portador del virus, aunque todavía se estudia cómo se produjo el contagio.

Por ahora, no hay evidencias de transmisión entre personas. Tampoco se ha establecido que el virus fuera la causa de la muerte del paciente, aunque las autoridades investigan su posible relación con las complicaciones que sufrió. Debido a que solo se ha documentado un caso humano, todavía se sabe muy poco sobre cómo puede afectar a las personas.

Las autoridades sanitarias europeas siguen investigando el caso y vigilando la evolución del virus. Con los datos disponibles, no se considera que exista un riesgo para la población general.

Además, no hay evidencias de que el virus se transmita al consumir carne, leche o productos lácteos. La principal preocupación actual es conocer cómo se produjo realmente esta primera infección humana.