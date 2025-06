Síntomas del golpe de calor en mascotas: cómo detectarlo y cómo aliviarlos

Los humanos no somos los únicos que sufrimos los efectos de las altas temperaturas: nuestras mascotas también lo hacen, solo que no pueden expresarlo verbalmente. Pero eso no quiere decir que no pasen calor. Te contamos cómo reconocer un golpe de calor en mascotas y consejos que te ayudarán a cuidarla durante estos meses.

Tal y como explica la clínica veterinaria Kivet, los animales más vulnerables a las altas temperaturas son las mascotas de edad más avanzada, las mascotas que tienen sobrepeso, las mascotas que sufren problemas respiratorios o de corazón, las mascotas que tienen la nariz chata y las mascotas que no tienen acceso a agua fresca o a estar a la sombra.

Para saber si tu mascota sufre un golpe de calor lo primero de todo es observarlo y estar pendiente de él durante los días con las temperaturas más extremas. Es fundamental que estés alerta ante las siguientes señales para detectar un golpe de calor a tiempo:

El animal está confuso, tiene ansiedad y muestra aturdimiento.

Saliva excesivamente, fuertes jadeos y gemidos, encías muy rojas.

Tiene la piel caliente al tacto o incluso tiene convulsiones.

Le aumenta el ritmo cardíaco.

Presenta diarrea.

Se tambalea y se cae.

Se tumba y es reacio a volver a levantarse.

Un perro en el agua | Getty | Imagen de archivo

En ese caso, lo más recomendable es llevar a tu mascota al veterinario lo antes posible. Si en ese momento no se puede por el motivo que sea, lo que hay que hacer es conseguir que su temperatura baje: con agua, abanicándola, haciendo que chupe un hielo...

Recomendaciones

Para evitar que esto pase, existen algunos factores que debemos tener en cuenta para cuidar a nuestras mascotas: