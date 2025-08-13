Este es el mejor truco para volver a dormirte si te despiertas en mitad de la noche

Despertarse en plena madrugada y no poder volver a dormir es un problema que afecta a muchas personas, pero la dermatóloga y creadora de contenido Jenna Coackley (@jenna_coak) asegura haber encontrado la solución. En un vídeo que se volvió viral en TikTok, contó: "No creía que pudiera funcionar, pero lo probé y me quedé alucinada de lo bien que va".

Coackley descubrió el método navegando por Instagram y decidió ponerlo a prueba. "Lo he intentado un par de noches seguidas y funciona literalmente. Es el mejor truco que he probado", afirmó. Sus mediciones con un anillo Oura , capaz de registrar fases de sueño y ritmo cardíaco, revelaron que pasó de estar despierta más de una hora por la noche a solo 24 minutos la primera vez que lo aplicó.

El truco es sencillo: "Con los ojos cerrados, mira a la derecha, luego a la izquierda, después hacia arriba y hacia abajo. Haz que tus ojos giren en un círculo y luego en sentido contrario. Repite hasta que te duermas", explicó. Según la dermatóloga, este ejercicio estimula el sistema nervioso parasimpático y "engaña al cerebro haciéndole pensar que está en fase REM". "No sé, parece magia vudú", bromeó.

Aunque muchos usuarios que lo han probado confirman su eficacia, otros no obtuvieron resultados y recomiendan alternativas como enumerar mentalmente objetos de una categoría siguiendo el abecedario. Los expertos recuerdan que, además de trucos como este, mantener hábitos de sueño saludables y un horario regular es clave para combatir el insomnio.