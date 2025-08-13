DESCANSO
Este es el mejor truco para volver a dormirte si te despiertas en mitad de la noche
La dermatóloga Jenna Coackley ha revelado en TikTok un truco ocular que, asegura, le permite dormirse en minutos tras despertarse de madrugada. Afirma que la técnica ha reducido de más de una hora a solo unos minutos el tiempo que pasa despierta por la noche.
Despertarse en plena madrugada y no poder volver a dormir es un problema que afecta a muchas personas, pero la dermatóloga y creadora de contenido Jenna Coackley (@jenna_coak) asegura haber encontrado la solución. En un vídeo que se volvió viral en TikTok, contó: "No creía que pudiera funcionar, pero lo probé y me quedé alucinada de lo bien que va".
Coackley descubrió el método navegando por Instagram y decidió ponerlo a prueba. "Lo he intentado un par de noches seguidas y funciona literalmente. Es el mejor truco que he probado", afirmó. Sus mediciones con un anillo Oura , capaz de registrar fases de sueño y ritmo cardíaco, revelaron que pasó de estar despierta más de una hora por la noche a solo 24 minutos la primera vez que lo aplicó.
El truco es sencillo: "Con los ojos cerrados, mira a la derecha, luego a la izquierda, después hacia arriba y hacia abajo. Haz que tus ojos giren en un círculo y luego en sentido contrario. Repite hasta que te duermas", explicó. Según la dermatóloga, este ejercicio estimula el sistema nervioso parasimpático y "engaña al cerebro haciéndole pensar que está en fase REM". "No sé, parece magia vudú", bromeó.
Aunque muchos usuarios que lo han probado confirman su eficacia, otros no obtuvieron resultados y recomiendan alternativas como enumerar mentalmente objetos de una categoría siguiendo el abecedario. Los expertos recuerdan que, además de trucos como este, mantener hábitos de sueño saludables y un horario regular es clave para combatir el insomnio.
