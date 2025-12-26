El remedio casero que alivia el resfriado y triunfa en redes sociales

Enfermarse durante las fiestas navideñas es algo que nadie desea. Ya sea dolor de garganta, tos o malestar general, todos queremos encontrarnos bien para disfrutar de las celebraciones con familiares y amigos. Por eso, cuando aparecen los primeros síntomas, actuar rápido puede marcar la diferencia.

Tal y como recoge el medio Mirror, según Kinsey, una madre que suele compartir recetas fáciles y saludables, explicó cuál es su método habitual cuando siente que está a punto de ponerse enferma.

Según explica, basta con cortar una naranja por la mitad, pincharla con un tenedor y espolvorear abundante sal marina. Después, se calienta en el microondas durante dos minutos, se añade miel, se tritura y se exprime el jugo restante, con cuidado porque está caliente, para finalmente beberlo.

La combinación de naranja y miel puede ayudar a aliviar el dolor de garganta por varios motivos. La miel destaca por sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, mientras que la naranja aporta vitamina C, conocida por reforzar el sistema inmunitario. Aunque los cítricos pueden resultar irritantes en algunos casos, al calentarse al vapor junto con la miel se obtiene un tratamiento suave, hidratante y sin químicos.

Este remedio ha sido respaldado por varios expertos que avalan el uso de la naranja al vapor para aliviar molestias leves de garganta y tos. Eso sí, es importante no administrar esta receta a niños menores de un año, ya que la miel puede provocar botulismo infantil.

Aunque este tipo de remedios caseros pueden resultar útiles, los especialistas recuerdan que, si los síntomas se prolongan o empeoran, lo más recomendable es consultar con un médico. Mantener una buena hidratación, optar por alimentos suaves, evitar el tabaco y proteger la garganta del frío siguen siendo medidas básicas para aliviar el dolor y favorecer la recuperación.