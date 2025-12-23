El síntoma mientras cenas que podría indicar gripe

El virus de la gripe está llegando a su punto álgido con una mayor tasa de contagios. Incluso las hospitalizaciones no estaban aumentando demasiado, han comenzado a crecer.

Según el informe del Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas del ISCIII, hay una incidencia ya de 446,6 casos por cada 100.000 habitantes hasta el pasado domingo día 14 de diciembre. Un incremento de casi el 50% con respecto a la semana anterior.

Según los servicios de salud, la gripe es muy contagiosa y se contagia fácilmente. Es más probable contagiar a otros durante los primeros cinco días.

Por ello, es muy importante la prevención, conocer bien los síntomas y, en caso de contagio, adoptar las medidas sanitarias oportunas (guardar reposo, seguir el tratamiento médico indicado, utilizar mascarilla, mantener una correcta higiene y evitar el contacto con otras personas con el fin de prevenir nuevos contagios).

Tal y como revela el medio Mirror, existe un síntoma de gripe que puede aparecer mientras cenas. Y es que las personas con gripe pueden experimentar pérdida de apetito.

Otros síntomas de la gripe pueden incluir:

Una temperatura alta repentina.

Un cuerpo dolorido.

Sentirse cansado o agotado.

Una tos seca.

Dolor de garganta.

Un dolor de cabeza.

Dificultad para dormir.

Diarrea o dolor de estómago.

Sentirse enfermo y estar enfermo.

"Los síntomas son similares en los niños, pero también pueden tener dolor de oído y parecer menos activos", aseguran los expertos.