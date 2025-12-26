La eterna duda en los baños públicos: ¿es mejor poner papel o no sentarse?

A la hora de usar un baño público por muy limpio que este se encuentre, está la eterna duda de lo higienico que este puede estar, sobre todo a la hora de sentarse en la taza del váter y surge la duda de qué es lo mejor para hacer en estos casos, no tocar la taza y evitar sentarse o cubrirla con papel higiénico, son algunos de los trucos más utilizados por la gente que trata de evitar sentarse directamente en la taza, sin embargo ¿cuál de estos métodos sería el más eficaz? O ¿Realmente podemos contagiarnos de alguna enfermedad a través del contacto con la taza del váter? La ciencia tiene la respuesta.

Jill Roberts, profesora de salud y microbiología de la University of South Florida, asegura que el riesgo de contraer enfermedades graves al sentarse en un inodoro público es extremadamente bajo. Y es que según explica la experta las posibles enfermedades que se podrían transmitir al sentarnos en la taza del váter como pudieran ser las de transmisión sexual o del tracto urinario, no se pueden contagiar así. No obstante, si que existe una excepción que es el VPH, el Virus del Pailoma Humano, que sí es capaz de sobrevivir en diferentes superficies, aunque este entraría en nuestro organismo a través de alguna herida abierta o corte.

Papel higiénico | iStock

Por otro lado, el truco de poner papel higiénico en la taza del inodoro, tampoco es una barrera segura, ya que su textura porosa tampoco aísla de los posibles gérmenes. La postura en cuclillas sin tocar la taza, muy habitual en estas situaciones, sería quizá la más segura, aunque puede llegar a perjudicar el suelo pélvico.

En realidad, lo más importante es lavarse bien las manos con agua y jabón al terminar, pues esta es la medida más efectiva para evitar contagios y mantener una buena higiene.