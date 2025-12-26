Adolescentes y la IA: por qué prefieren la inteligencia artificial al psicólogo

La IA o Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse, y cada vez es más común que las personas hablen o chateen con este tipo de herramientas, que cada vez tenemos más accesibles. Sin embargo, es un tema que empieza a preocupar sobre todo por el uso que ya se está empezando a notar entre los más jóvenes.

Cada vez son más los adolescentes que recurren a la IA para realizar consultas, y no solo para resolver temas relacionados con estudios o dudas, sino que algunos ya comienzan a recurrir a este tipo tecnología como un apoyo emocional. Según un estudio de Plan Internacional, casi uno de cada cinco jóvenes reconoce haber pedido consejo a un chatbot como ChatGPT, además incluso tienen la percepción de que estos chatbots son confidentes capaces de comprenderlos. Esta confianza, sin embargo, preocupa a psicólogos y autoridades sanitarias.

Inteligencia Artificial Grok | Europa Press

Esta disponibilidad tan al alcance de la mano, la facilidad de poner hablar sin juicios y el tono neutro o hasta empático que puede tener este tipo de chats inteligentes seducen a los jóvenes, según explican los expertos. Estos aseguran que el problema realmente no está en la propia IA sino en como esta se está utilizando, de hecho puede tener finalidades de apoyo terapéutico interesantes pero estas deben estar supervisadas por un profesional y en ningún caso sustituir un vínculo humano.

Sin embargo, la dificultad de poder acceder a psicólogos debido a las largas lista de espera en la sanidad pública o los elevados costes en la privada, hace que los adolescente recurran a estas herramientas cómo deshago. La tecnología puede ser muy beneficiosa pero hay que saber dónde están los límites y usarla de forma consciente.