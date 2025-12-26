¿Por qué tantas parejas ya no quieren tener hijos?

La decisión de no tener hijos se está convirtiendo en una opción cada vez más aceptada, especialmente entre los millennials y la generación X.

Lo que antes era un tabú, ahora muchos adultos optan por no formar una familia, una tendencia que refleja un gran cambio cultural tal y como explica un estudio del Centro de Investigación Pew.

Uno de los principales factores es el deseo de libertad. Cada vez son más los que priorizan sus proyectos personales, viajes y crecimiento profesional, en lugar de seguir las expectativas tradicionales de tener hijos.

A nivel emocional, la preparación mental juega un papel crucial. La paternidad no es vista como una obligación, sino como una responsabilidad que requiere reflexión, y muchas personas prefieren no asumirla por razones de salud emocional o para evitar repetir patrones familiares dolorosos.

A nivel económico, los altos costes que supone criar hijos, como vivienda, educación y salud, también influyen en la decisión de no tenerlos.

Son cada vez más los que abogan por defender que la plenitud y la felicidad pueden alcanzarse de muchas formas, sin seguir el guion tradicional de la familia.