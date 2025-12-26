¿Ver la televisión puede aumentar tu apetito?

Un partido de fútbol solo o con amigos, el nuevo capítulo de una serie o el tradicional sofá, peli y manta. El plan de sentarse a disfrutar de algún contenido audiovisual suele estar acompañado en muchas ocasiones con tener algo para picar, unas patatas, una cerveza, palomitas... al igual que cuando se va al cine, la gente tiene tendencia a comprar snakcs para disfrutar del film y por lo general en todas estas ocasiones se acaba comiendo más de lo necesario pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué tenemos la necesidad de picar a la hora de ver la televisión?

En realidad, no es que nos apetezca comer más cuando se ve la televisión, sino que nuestro cerebro se distrae de cuándo debemos parar, según aportan los científicos. Y aunque empecemos a comer más por un ritual social que por necesidad, el problema es que al concentrarnos en la pantalla no recibimos la señal de nuestro cerebro de que estamos saciados. Así lo señala un estudio de Cleveland Clinic, asegura que en estos casos no prestamos atención a nuestro cuerpo y a las sensaciones de hambre o saciedad. Comemos de forma automática y sin control.

Hombre viendo un partido de fútbol por televisión | Agencias

También la influencia de la publicidad, sobre todo en la televisión en abierto, que ofrece imágenes de comida, generando un deseo inmediato de comer aunque realmente no se tenga apetito. De hecho los jóvenes que más ven la televisión suelen ser los que más picotean entre horas según las investigaciones de la Universidad de Houston, además suelen tener una mala percepción sobre una buena y saludable alimentación.

Por otro lado, está demostrado, que los que ven programas de cocina suelen comer más dulces que los que consumen otro tipo de programas, según publicabaAppetite